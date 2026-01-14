Ispica, uffici più moderni e digitali: in arrivo un finanziamento di 110.000 euro

ISPICA, 14 Gennaio 2026 – Nuovi fondi in arrivo per il Comune di Ispica, che si conferma capace di intercettare risorse extracomunali per migliorare i propri servizi. L’Amministrazione ha ottenuto un contributo di 110.000 euro destinato alla riqualificazione degli ambienti di lavoro e al potenziamento degli strumenti di supporto operativo.

L’obiettivo del progetto è trasformare la concezione tradizionale degli uffici pubblici. Grazie a questi fondi, gli spazi verranno ripensati per essere dinamici e flessibili, superando la staticità del passato per rispondere meglio alle moderne esigenze operative dei dipendenti e, di riflesso, dei cittadini.

Il cuore dell’intervento riguarderà l’innovazione tecnologica. In una nota congiunta, il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto hanno spiegato la direzione intrapresa:

sostegno all’adozione di tecnologie innovative per i processi amministrativi, adeguamento dei sistemi informatici per una gestione dei dati più sicura e integrata, superamento progressivo dei depositi cartacei a favore di una gestione digitale accessibile, utilizzo dei dati per una migliore allocazione delle risorse e gestione del personale.

Il Sindaco e l’Assessore hanno espresso un pubblico ringraziamento al Capo Settore Salvatore Nigito, al suo staff e alla consulente Natalia Carpanzano per il successo ottenuto.

“Questi risultati hanno ancor più valore se consapevoli che vengono ottenuti e gestiti nella situazione di difficoltà in cui si opera”, hanno concluso Leontini e Dibenedetto.

