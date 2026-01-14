Calcio. Saranno solo 100 i tifosi ospiti che potranno accedere allo stadio per Modica-Avola

MODICA, 14 Gennaio 2026 – E’ stato stabilito in 𝟏𝟎𝟎 il numero dei ticket per l’ingresso nel settore Ospiti a disposizione per la partita di sabato 17 gennaio in programma allo stadio “Pietro Scollo” per il big match di Eccellenza tra Modica Calcio ed Avola. E’ quanto stabilito a seguito di interlocuzioni tra la società ospitante, forze dell’ordine e istituzioni territoriale. Lo ha annunciato il sodalizio aretuseo.

La prevendita di tali tagliandi per il settore Ospiti avverrà secondo le seguenti modalità: dalle 17 di oggi mercoledì 14 gennaio e fino alle 19 di giovedì 16 gennaio, presso la cartoleria Punto&Virgola in via Milano, 87, al costo di 10 euro a tagliando e dietro esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità in quanto i tagliandi saranno nominativi.

Esauriti i 100 tagliandi, la prevendita sarà conclusa.

