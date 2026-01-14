  • 14 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Gennaio 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Carenza di bombole di ossigeno gassoso, la Vicepresidente del Consiglio Caruso incontra il manager Asp

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 14 gennaio 2026 – La vicepresidente del Consiglio comunale di Ragusa, Rossana Caruso, ha incontrato il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Pino Drago, e il direttore dell’Uoc Farmaceutica territoriale, Sergio Massimiliano Castellino, per affrontare la problematica relativa alla carenza di bombole di ossigeno gassoso nelle farmacie della provincia. Considerata la rilevanza del tema per la salute pubblica, nella giornata di ieri la vicepresidente Caruso aveva esteso l’invito, per partecipare all’incontro in questione, a tutti i consiglieri comunali interessati. All’appuntamento di oggi pomeriggio hanno preso parte i consiglieri comunali Peppe Calabrese e Sergio Firrincieli.

Nel corso della riunione, il direttore generale ha dimostrato grande sensibilità e un concreto senso di responsabilità nella gestione della problematica, illustrando le azioni già intraprese per giungere a una rapida soluzione. In particolare, ha comunicato di aver incontrato nella giornata odierna il presidente provinciale di Federfarma Ragusa, Lucio Schembari, il quale ha assicurato che, grazie a interlocuzioni avviate con altre aziende produttrici di ossigeno gassoso, nell’arco di una settimana, al massimo dieci giorni, la situazione dovrebbe tornare alla normalità, consentendo il pieno ripristino del fabbisogno di bombole di ossigeno gassoso nelle farmacie presenti su tutto il territorio provinciale. La vicepresidente Rossana Caruso, i consiglieri comunali Peppe Calabrese e Sergio Firrincieli, hanno rivolto un sentito ringraziamento al direttore generale Drago per la proficua interlocuzione e per aver messo in campo, con tempestività e senso istituzionale, un’azione virtuosa finalizzata a risolvere il problema nell’immediatezza, a tutela della salute dei cittadini e in particolare delle fasce più fragili della popolazione.

© Riproduzione riservata
588482

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube