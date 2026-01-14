Ragusa. Carenza di bombole di ossigeno gassoso, la Vicepresidente del Consiglio Caruso incontra il manager Asp

Ragusa, 14 gennaio 2026 – La vicepresidente del Consiglio comunale di Ragusa, Rossana Caruso, ha incontrato il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Pino Drago, e il direttore dell’Uoc Farmaceutica territoriale, Sergio Massimiliano Castellino, per affrontare la problematica relativa alla carenza di bombole di ossigeno gassoso nelle farmacie della provincia. Considerata la rilevanza del tema per la salute pubblica, nella giornata di ieri la vicepresidente Caruso aveva esteso l’invito, per partecipare all’incontro in questione, a tutti i consiglieri comunali interessati. All’appuntamento di oggi pomeriggio hanno preso parte i consiglieri comunali Peppe Calabrese e Sergio Firrincieli.

Nel corso della riunione, il direttore generale ha dimostrato grande sensibilità e un concreto senso di responsabilità nella gestione della problematica, illustrando le azioni già intraprese per giungere a una rapida soluzione. In particolare, ha comunicato di aver incontrato nella giornata odierna il presidente provinciale di Federfarma Ragusa, Lucio Schembari, il quale ha assicurato che, grazie a interlocuzioni avviate con altre aziende produttrici di ossigeno gassoso, nell’arco di una settimana, al massimo dieci giorni, la situazione dovrebbe tornare alla normalità, consentendo il pieno ripristino del fabbisogno di bombole di ossigeno gassoso nelle farmacie presenti su tutto il territorio provinciale. La vicepresidente Rossana Caruso, i consiglieri comunali Peppe Calabrese e Sergio Firrincieli, hanno rivolto un sentito ringraziamento al direttore generale Drago per la proficua interlocuzione e per aver messo in campo, con tempestività e senso istituzionale, un’azione virtuosa finalizzata a risolvere il problema nell’immediatezza, a tutela della salute dei cittadini e in particolare delle fasce più fragili della popolazione.

