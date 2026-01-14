  • 14 Gennaio 2026 -
  14 Gennaio 2026
Cultura | Pozzallo

Pozzallo, grande partecipazione per il nuovo romanzo di Natale Massenzio: un viaggio tra amore e nobiltà siciliana

Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 14 Gennaio 2026 – La cultura torna protagonista nei saloni della Società Operaia di Pozzallo. Nella serata di martedì, si è tenuta la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Natale Massenzio, dal titolo evocativo “D’amore, di miseria, di nobiltà…”.
L’evento ha richiamato oltre cinquanta persone, confermando il grande interesse attorno alla figura di Massenzio. Il pubblico, attento e coinvolto, si è lasciato trasportare dalla narrazione di un autore che si conferma capace di dare voce alle radici più profonde della nostra terra.
L’opera di Massenzio è un romanzo radicato nella Sicilia del secolo scorso, un affresco vivace che mescola intrecci curiosi, passioni e atmosfere piccanti.
La narrazione prende il via in un luogo simbolo del Barocco siciliano: il prestigioso Palazzo Spadaro di Scicli. Tra passaggi nascosti e vicende amorose legate al suo capriccioso proprietario, l’autore trascina il lettore in un ritmo incalzante che restituisce i colori, i profumi e le contraddizioni di un’epoca nobile e misera al tempo stesso.
Il romanzo di Natale Massenzio non è solo una lettura, ma un’esperienza che permette di vivere la storia dell’isola attraverso una penna raffinata e mai banale. La serata alla Società Operaia ha sancito ancora una volta il legame indissolubile tra l’autore e il suo territorio, lasciando nei presenti il desiderio di scoprire i segreti custoditi nelle pagine di questo nuovo volume.

 

foto Antonino Giurdanella

© Riproduzione riservata
