Modica, tentato omicidio in Viale Oleandri: convalidato l’arresto per l’ex pugile 42enne

MODICA, 14 Gennaio 2026 – Resta alta la tensione a Modica dopo il violento episodio consumatosi domenica mattina in un alloggio popolare di Viale Oleandri. Nelle ultime ore, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del presunto aggressore, una 42enne di origini tunisine, con un passato da pugile. La donna resta rinchiusa nel carcere di Piazza Lanza a Catania

Rimangono invece estremamente serie le condizioni del compagno dell’indagato, un modicano di 50 anni. L’uomo si trova ricoverato in ospedale da domenica mattina e la sua prognosi resta riservata. Sebbene manchino ancora riscontri ufficiali definitivi sull’esatta dinamica clinica, il quadro clinico viene descritto come critico a causa delle gravi lesioni riportate durante la

Gli agenti della Polizia di Stato, che hanno condotto i rilievi nell’appartamento di Viale Oleandri, lavorano per ricostruire i tasselli di una vicenda ancora segnata da molti interrogativi. L’ipotesi di reato contestata alla 42enne è quella di tentato omicidio.

Secondo le prime ricostruzioni — sulle quali vige il massimo riserbo investigativo — la violenza sarebbe esplosa all’interno delle mura domestiche. La prestanza fisica dell’indagata, dovuta alla sua trascorsa attività sportiva nel mondo della boxe, potrebbe aver giocato un ruolo determinante nella gravità dei traumi inflitti alla vittima.

Al momento non sono stati resi noti i motivi che hanno scatenato la furia della donna Gli inquirenti stanno scavando nel passato della coppia e ascoltando eventuali testimoni nel vicinato per capire se vi fossero precedenti episodi di violenza. La vittima aveva detto ai medici del pronto soccorso di essere caduto dalle scale.

Salva