Confcommercio Sicilia. Sostegno della Regione alle imprese del comparto

Palermo, 13 gennaio 2026 – La Confcommercio Sicilia, attraverso il presidente regionale Gianluca Manenti e a nome dell’intera giunta siciliana, esprime il proprio apprezzamento per il lavoro portato avanti dal governo regionale, sottolineando come i recenti provvedimenti rappresentino un risultato frutto anche del dialogo costruttivo maturato nelle scorse settimane. “Abbiamo avuto modo di confrontarci direttamente con il presidente della Regione, Renato Schifani, e con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino – dichiara Manenti – riscontrando una reale attenzione verso le problematiche del nostro comparto e una volontà concreta di individuare strumenti di sostegno che possano aiutare le nostre imprese ad affrontare un periodo di profonda difficoltà”.

La recente approvazione, da parte della giunta regionale, della bozza di decreto proposta dall’assessore Dagnino, che destina 13,5 milioni di euro a misure di sostegno per le micro, piccole e medie imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio in Sicilia, è un segnale accolto in maniera estremamente positiva. “Questi interventi – aggiunge Manenti – rafforzano l’idea di un percorso condiviso, orientato a fornire validi supporti alle realtà imprenditoriali sempre più in difficoltà a causa della pressione congiunturale e della concorrenza del commercio online”.

“Riteniamo – prosegue il presidente regionale – che lo sforzo comune tra istituzioni e organizzazioni di categoria sia la chiave per produrre quei riscontri attesi da tempo dagli operatori economici siciliani. La strada da compiere è certamente in salita, ma i primi risultati ottenuti rappresentano una valenza positiva e ci incoraggiano a proseguire con determinazione su questa linea di collaborazione e confronto. Confcommercio Sicilia sarà sempre disponibile a fornire il proprio contributo affinché le misure messe in campo possano davvero sostenere il tessuto produttivo regionale.”

Manenti conclude sottolineando come “il plafond istituito all’interno del Fondo Sicilia, gestito da Irfis, e le premialità previste per le imprese che scelgono di aggregarsi, siano strumenti che possono favorire nuovi investimenti, crescita e consolidamento del sistema imprenditoriale. Continueremo a vigilare e a collaborare perché le risorse raggiungano effettivamente chi ne ha più bisogno, con la convinzione che solo lavorando insieme potremo superare questa fase così complessa e restituire fiducia al commercio siciliano”.

