  • 13 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Gennaio 2026 -
Cultura

Siracusa. Il poeta Domenico Pisana ospite degli Amici della Dante

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Siracusa, 13 gennaio 2026 – Organizzata dagli Amici della Dante di Siracusa, si terrà sabato 17 gennaio, alle ore 18.00 presso il Grande Albergo Alfeo della città, una serata dedicata al poeta e scrittore modicano Domenico Pisana.
Si parlerà della sua attività letteraria, con particolare attenzione al libro “Poesia come vita. Per un nuovo umanesimo nell’era digitale”, recentemente presentato dalla prefatrice Lamia El Sherif presso l’Istituto Italiano di Cultura in Egitto, per iniziativa della BUC Badr University in Cairo.
A rivolgere l’invito a Domenico Pisana è stata la scrittrice Gioia Pace, responsabile degli Amici della Dante; sarà la prof.ssa di filosofia Maria Antonietta Tribulato a dialogare con il poeta modicano. La serata prevede la lettura di poesie tratte dalla silloge di Domenico Pisana “Profili di tempo e d’anima”, a cura di Giulia Maroni e Alessandro Cunsolo, significative voci recitanti della scuola dell’INDA di Siracusa, l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, fondazione culturale nata nel 1913, che organizza annualmente spettacoli di tragedie e commedie greche e latine nel suggestivo Teatro Greco di Siracusa, valorizzando il mito antico e la cultura classica attraverso produzioni di alta qualità con registi e artisti di fama internazionale, attività didattiche e ricerca. La serata si concluderà con un conviviale in onore dell’ospite.

© Riproduzione riservata
588352

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube