Atletica, anno d’oro per “Il Castello Città di Modica”: successi giovanili e Master ai vertici regionali

MODICA, 13 Gennaio 2026 – Si chiude con un bilancio estremamente positivo la stagione agonistica 2025 per l’Associazione Sportiva “Il Castello Città di Modica”. Un anno caratterizzato da una crescita costante che ha visto la società primeggiare sia nei vivai giovanili che nelle categorie Master, confermandosi una realtà solida nel panorama dell’atletica siciliana.

I successi dei giovani: il vivaio guidato da Carlo Adamo

Il vero fiore all’occhiello della stagione è stato il settore giovanile. Grazie al meticoloso lavoro tecnico svolto da Carlo Adamo, i giovani atleti modicani hanno scalato le classifiche regionali. I risultati sono stati celebrati ufficialmente lo scorso sabato 10 gennaio a Ragusa, durante la Festa dello Sport, un evento che ha visto la partecipazione dei sindaci di Ragusa, Modica e Ispica.

In questa cornice prestigiosa, il sindaco di Modica, Maria Ministeri, ha consegnato i riconoscimenti ai talenti emergenti:

• Lucia Buffa e Geremia Baglieri: premiati per le ottime prestazioni nelle prove multiple.

• Emma Tiberio: protagonista assoluta nei lanci (disco) e nei salti (lungo).

• Cristian Cavallo: distintosi per la sua versatilità nel salto in alto e nel triplo.

Per la categoria Master, un premio speciale è andato a Giovanni Di Raimondo, riconosciuto come atleta emergente per i rapidi progressi e i risultati ottenuti.

Protagonisti sulle strade siciliane: il “Sicily Bronze Races”

La società non ha brillato solo in pista, ma anche nelle competizioni su strada, partecipando con una fitta delegazione al circuito regionale Sicily Bronze Races (10 km). Tra i risultati di rilievo:

• Francesco Mezzasalma: 4° posto nella categoria SM.

• Enzo Di Raimondo: uno splendido secondo posto nella categoria SM 65.

• Salvo Garofalo: 4° posto SM 65.

• Giovanni Di Raimondo: 7° posto SM 60.

• Luigi Rizza (12°) e Giuseppe Arena (13°) nella competitiva categoria SM 50.

Hanno ben figurato, con prestazioni solide in un contesto di alto livello, anche Nino Cerruto e Carmelo Santaera, contribuendo al punteggio complessivo della società.

Verso il cross: appuntamento a Vittoria

Non c’è tempo per riposare sugli allori. La società “Il Castello” è già proiettata verso il primo grande impegno del 2026. Il prossimo 25 gennaio, il Parco di Serra San Bartolo a Vittoria ospiterà il Campionato Regionale di Società e Individuale di Cross Master. Una prova impegnativa che vedrà i podisti modicani dare battaglia sui prati per confermare l’ottimo stato di forma mostrato nella scorsa stagione.

