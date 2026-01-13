  • 13 Gennaio 2026 -
Comiso | Politica

Comiso. Ridotte le tariffe TARI dell’8% a favore dei contribuenti

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 13 gennaio 2026 – Approvate in giunta le tariffe TARI con una riduzione dell’8% dei costi a carico dei contribuenti. l’Amministrazione mantiene l’impegno. L’annuncio dell’assessore al bilancio, Antonello Paternò, e dell’assessore all’ambiente, Giuseppe Alfano.
Gli Assessorati all’Ambiente e al Bilancio esprimono grande soddisfazione per l’approdo in Consiglio Comunale, convocato per martedì 13 gennaio, ai fini dell’approvazione del Piano Economico Finanziario e delle nuove tariffe TARI, che prevedono una riduzione dell’8% dei costi complessivi a carico di cittadini e imprese.
“Si tratta di una scelta politica chiara e coerente, che conferma la volontà dell’Amministrazione di mettere al centro famiglie e attività economiche, intervenendo concretamente sulla leva tariffaria e dimostrando che una gestione rigorosa e responsabile delle risorse pubbliche può produrre risultati tangibili – dichiara l’assessore Paternò- . Questa riduzione non è frutto del caso, ma di un lavoro serio, determinato e politicamente orientato al contenimento dei costi e all’intervento sui meccanismi di spesa. L’Amministrazione conferma infine l’impegno a proseguire su questa strada, continuando a lavorare per una fiscalità più equa, trasparente e sostenibile mantenendo gli impegni assunti con i cittadini”.
“L’Amministrazione – aggiunge l’Assessore all’Ambiente – ha operato una revisione puntuale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, garantendo equilibrio di bilancio, sostenibilità finanziaria e qualità del servizio che dovrà ulteriormente migliorare, dimostrando che è possibile ridurre le tariffe senza abbassare gli standard. Questa decisione rappresenta un segnale forte che non sarà un unicum per quanto concerne la dimunuzione della pressione fiscale: meno tasse, più efficienza e maggiore attenzione alle esigenze reali della comunità. Un’azione concreta che rafforza il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini”.

© Riproduzione riservata
588342

