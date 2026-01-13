  • 13 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Gennaio 2026 -
Comiso | Politica

Dalla prigionia in Venezuela alla libertà. Il Consigliere Liuzzo a Pilieri: “Comiso ti aspetta”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 13 gennaio 2026 – Il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, interviene con profonda attenzione sugli ultimi eventi verificatisi in Venezuela, portando ulteriormente all’attenzione della comunità e delle istituzioni locali la significativa vicenda di Biagio Pilieri, cittadino italiano di origini comisane, oggi impegnato in prima linea nella difesa dei diritti civili e vittima di repressione politica nel Paese sudamericano.

“Pilieri – chiarisce Liuzzo – le cui radici affondano nel territorio di Comiso, rappresenta per tutta la nostra città un esempio di coraggio e dedizione ai valori universali di libertà, giustizia e dialogo. La sua testimonianza diretta, frutto di un vissuto segnato dall’impegno civile e dalla lotta pacifica per i diritti fondamentali, assume particolare rilevanza non solo per la comunità comisana, ma anche per l’intero tessuto sociale italiano, oggi più che mai chiamato a riflettere sull’importanza della tutela della persona e della democrazia”.

Per queste ragioni, il consigliere Liuzzo ritiene quanto mai opportuno proporre ufficialmente all’Amministrazione comunale di Comiso di invitare Biagio Pilieri a condividere la propria esperienza e la propria storia di resilienza e speranza in una seduta del Consiglio comunale. “Un’iniziativa che – sottolinea Liuzzo – si configurerebbe come un segno concreto di coerenza con i valori di pace, accoglienza e libertà che da sempre contraddistinguono la nostra città”.

Il consigliere invita, pertanto, tutte le forze politiche e le rappresentanze istituzionali a sostenere questa proposta, affinché Comiso possa riaffermare, anche attraverso gesti simbolici e di alto significato civile, il proprio impegno a favore dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

“Essere vicini a chi si batte per la dignità della persona e per la libertà di espressione – conclude Liuzzo – significa onorare la storia e i principi su cui si fonda la nostra comunità. Oggi più che mai, abbiamo il dovere morale di dare voce a chi, come Biagio Pilieri, incarna con coraggio quei valori che sono patrimonio di tutti i comisani”.

© Riproduzione riservata
588338

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube