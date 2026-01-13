  • 13 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sindacale

Ragusa. Zona artigianale, la Cna territoriale a confronto con l’amministrazione comunale

Ragusa, 13 gennaio 2026 – La sede dell’assessorato comunale allo Sviluppo economico di Ragusa ha ospitato un incontro strategico dedicato al bando regionale per la riqualificazione delle zone artigianali. All’appuntamento hanno partecipato, per l’amministrazione comunale, il sindaco Peppe Cassì e l’assessore al ramo Catia Pasta, mentre la delegazione della Cna territoriale era composta dal presidente Giampaolo Roccuzzo, dal segretario Carmelo Caccamo, dal responsabile comunale Andrea Roccaro, da Roberto Bordonaro, delegato per le problematiche della zona artigianale, dal presidente di Cna Pensionati Giuseppe Distefano e dal segretario Giovanni Brancati, insieme ai rappresentanti di alcune imprese locali.
Durante il confronto sono state condivise le principali esigenze per rilanciare la zona artigianale: nuova segnaletica verticale, interventi di relamping, videosorveglianza, revisione della toponomastica, creazione di una porta d’ingresso riconoscibile, miglioramento dei parcheggi, perimetrazione dell’area, e potenziamento della fibra ottica per garantire la connettività ad alta velocità. L’amministrazione comunale ha espresso massima disponibilità, ringraziando la Cna per il costante stimolo e informando che è già in corso la predisposizione di un progetto di massima, che verrà trasformato in esecutivo nei tempi previsti dal bando regionale.
Si è inoltre discusso dell’importanza della delega assessoriale dedicata alla Terza età e dell’istituzione della Consulta per i pensionati, proposte che hanno trovato immediata apertura da parte del sindaco, riconoscendo il ruolo centrale della Cna Pensionati nel tessuto sociale cittadino. L’incontro si è concluso con la programmazione di una nuova riunione operativa fissata per domani, 14 gennaio, confermando la volontà di continuare in un percorso condiviso e costruttivo tra amministrazione e rappresentanze artigiane, a beneficio dell’intera comunità.

© Riproduzione riservata
