Ragusa, si insedia il nuovo Questore Salvatore Fazzino: «Fiducia e dialogo con i cittadini le nostre priorità»

RAGUSA, 12 Gennaio 2026 – Si è insediato ufficialmente oggi il nuovo Questore di Ragusa, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Salvatore Fazzino. Modicano di nascita, Fazzino subentra a Marco Giambra, trasferito alla guida della Questura di Caltanissetta.

Per il neo Questore si tratta di un ritorno a casa: nato a Modica nel 1966, vanta una prestigiosa carriera trascorsa in gran parte in Sicilia, con ruoli di rilievo a Siracusa, Catania ed Enna. Durante la conferenza stampa di presentazione, Fazzino ha delineato la sua visione strategica per la provincia iblea, puntando tutto sulla prossimità e sulla costruzione di un legame solido con la comunità.

“La sicurezza si ottiene soltanto con la fiducia, e la fiducia si ottiene facendo bene il nostro lavoro e dando risposte alle esigenze dei cittadini», ha dichiarato il Questore.

Un punto cardine del mandato di Fazzino sarà la comunicazione. Il Questore ha espresso la volontà di instaurare un rapporto di massima trasparenza e collaborazione con gli organi di informazione, considerati un veicolo fondamentale per infondere sicurezza nella cittadinanza.

Tra le novità annunciate, spicca la volontà di istituire una figura dedicata: sarà creata una figura di riferimento con cui la stampa potrà interfacciarsi costantemente, giorno e notte, per garantire un flusso di informazioni continuo e affidabile.

Il Questore ha già iniziato a incontrare i propri dirigenti per fare il punto sulle criticità del territorio, definendo la struttura della Questura di Ragusa come composta da persone “veramente valide”. L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare le risorse esistenti per rispondere in modo efficace alle necessità di un’area vasta e complessa come quella ragusana.

