  • 12 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sanità

L’ASP di Ragusa proroga 49 incarichi libero-professionali, garantita la continuità dei servizi di emergenza-urgenza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 12 gennaio 2026 – L’ASP di Ragusa ha disposto la proroga di 49 incarichi di lavoro autonomo libero-professionali per personale medico, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto “Milleproroghe”, al fine di garantire la continuità assistenziale e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento alle attività di emergenza-urgenza. La proroga, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, riguarda medici già in servizio nei presidi ospedalieri e nelle unità operative aziendali, il cui contributo si conferma essenziale in una fase caratterizzata da persistenti carenze di organico.
Nel dettaglio, i 49 incarichi comprendono dieci medici neolaureati impiegati a 38 ore settimanali, dieci medici specializzati a 38 ore settimanali, due medici specializzati con incarico a 10 ore settimanali e ventisette medici specializzandi con impegno di 8 ore settimanali, distribuiti nei diversi presidi e servizi aziendali. Una quota significativa delle risorse, pari a 33 unità complessive, sarà destinata ai Pronto soccorso, con dodici medici a Modica, quattordici a Vittoria e sette a Ragusa, a supporto della gestione dei flussi di emergenza.
La proroga è stata disposta a seguito di una ricognizione del fabbisogno effettuata dalla Direzione sanitaria, in raccordo con i direttori delle unità operative interessate, ed è finalizzata a garantire la piena operatività dei servizi nelle aree a maggiore criticità, nelle more del completamento delle procedure di reclutamento previste dalla programmazione aziendale.
«Questa proroga – dichiara il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago – si inserisce in un quadro di responsabilità verso la tenuta del sistema sanitario provinciale. In una fase complessa, segnata da carenze di personale e da un forte carico sui servizi di emergenza-urgenza, abbiamo ritenuto prioritario assicurare continuità assistenziale e sicurezza delle cure».

© Riproduzione riservata
588244

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube