Caso presunte truffe, la replica dell’on. Ignazio Abbate: “Estraneo ai fatti, solo questioni tecniche”

MODICA, 12 Gennaio 2026 – In merito alle recenti notizie di stampa che lo indicano come coinvolto in presunte attività illecite, l’On. Ignazio Abbate ha rotto il silenzio con una nota ufficiale volta a chiarire la propria posizione e a respingere ogni accusa.

Secondo quanto dichiarato dall’esponente politico, la vicenda riportata dai media non sarebbe riconducibile a fattispecie di reato, bensì a una complessa attività istruttoria di natura tecnica.

“La questione riguarda aspetti prettamente tecnici gestiti dal Dipartimento della Protezione Civile e non dal Comune di Modica,” precisa Abbate. “Si tratta di una pratica presentata da soggetti terzi e non dal sottoscritto, che l’ente competente ha, peraltro, ritenuto conforme alla legge.”

Il nucleo della difesa di Abbate risiede nell’assoluta estraneità decisionale o operativa rispetto all’iter burocratico citato nelle indagini. L’Onorevole ha ribadito con fermezza che non vi è stato alcun tipo di intervento, diretto o indiretto, sulla pratica in oggetto.

Nella sostanza, la valutazione spettava alla Protezione Civile e c’è assenza di rilievo penale (Abbate definisce la questione come attinente alla sfera civilistica/amministrativa).

“Continuo a svolgere il mio ruolo con la responsabilità e la correttezza istituzionale che hanno sempre contraddistinto il mio operato – conclude il parlamentare regionale -. Affronto il futuro con serenità, certo che la verità emergerà chiaramente, sgomberando ogni dubbio sulla mia onestà.”

