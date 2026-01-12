  • 12 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Gennaio 2026 -
Comiso | Politica

Comiso. Consegnati i lavori per la ristrutturazione e messa in sicurezza della facciata del Municipio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 12 gennaio 2026 – “Alla presenza del sovrintendente dei Beni Culturali e Archeologici della provincia di Ragusa, il dott. Antonino De Marco, dell’ing. Scionti e del dott. Licitra, sono stati consegnati i lavori per la ristrutturazione e messa in sicurezza della facciata del Municipio sito in piazza fonte Diana – spiega il primo cittadino di Comiso-. I lavori, afferma il Sindaco Maria Rita Schembari, riguarderanno il ripristino di tutto il cornicione ammalorato, quindi pericoloso, l’eliminazione dei nodi di allaccio elettrico aereo, soggetti pertanto ad agenti atmosferici che possono determinarne fonte di pericolo sia quando piove, sia quando insiste forte vento, e la rigenerazione e pulizia della pietra di tutta la facciata. Inoltre, – ancora Maria Rita Schembari – a costo zero per il Comune-, è previsto l’intervento dell’Enel che effettuerà degli scavi per l’interramento dei cavi elettrici. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 150 mila euro che abbiamo ottenuto con un finanziamento regionale di cui ringraziamo l’onorevole Assenza per l’interessamento e gli uffici comunali preposti per la redazione del progetto ammesso a finanziamento”.

© Riproduzione riservata
588252

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube