Attualità | Comiso

Pedalino. Concluso il service “Aggiungi un posto a tavola”: solidarietà concreta grazie al Lions Club Comiso Terra Iblea

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 11 gennaio 2026 – Si è concluso ieri, 10 gennaio, il service “Aggiungi un posto a tavola”, promosso dal Lions Club Comiso Terra Iblea nell’ambito della Settimana contro la Fame di Lions International. A coronare l’iniziativa è stata la consegna di 50 buoni spesa al parroco di Pedalino, mons. Salvatore Burrafato, destinati a famiglie in difficoltà del territorio.
I buoni sono stati realizzati grazie al ricavato della tombolata solidale organizzata dal Club presso Villa Orchidea, e al contributo del socio Lions Giovanni Giudice. Il parroco ha espresso profonda gratitudine per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di gesti semplici ma significativi, in grado di rispondere a bisogni reali della comunità in un periodo ancora segnato da fragilità economiche e sociali. “ Essere vicini a chi è meno fortunato – ha dichiarato il presidente del Club, Rosario Alescio – è per noi Lions una missione concreta e quotidiana. In tempi difficili come questi, la solidarietà è un dovere e un segno tangibile del nostro impegno sul territorio.”

© Riproduzione riservata
588120

