Il 2026 della PVT Modica apre con un sorriso: vittoria netta su Teramo

Modica, 11 gennaio 2026 – La PVT Modica si lascia alle spalle l’ultimo periodo buio e torna a vedere la luce in questo inizio di 2026 grazie al successo netto sulla Futura Teramo. Una vittoria voluta, attesa, da dedicare alla memoria di Simone Cicero, tifoso, dirigente, anima di questa società per quasi un trentennio. Era la prima partita dalla sua scomparsa e ad inizio gara gli ultras biancorossoblu lo hanno voluto ricordare in un momento particolarmente toccante. E’ il giorno del ritorno a Modica di coach Marco Relato dopo l’esperienza alla guida di Modica ad inizio dello scorso campionato. Il tecnico friulano ha consegnato un mazzo di fiori nelle mani del Presidente Garofalo prima dell’inizio della gara proprio in memoria del compianto Simone. Un bel gesto sicuramente da parte dell’allenatore delle abruzzesi che schiera un’altra vecchia conoscenza modicana, quella Nicol Giombini che pur facendo parte del roster modicano 24-25 non ha mai esordito con la maglia biancorossoblu. La partita comincia in salita per le padroni di casa che si trovano subito a rincorrere il miglior impatto delle ospiti. Tanti errori gratuiti in un set che sembra ricordare per andamento il primo della partita con Pomezia. Questa volta però arriva la scintilla e a farla scattare è Silvia Palazzi. La centrale lombarda in battuta è micidiale. Tre aces consecutivi e non solo. La ricezione abruzzese soffre la sua battuta ed in un amen il punteggio viene ribaltato. 12-9 per Modica e Relato costretto a chiedere il time out. Un tempo che serve a poco perché Modica è come un treno lanciato a tutta velocità, trascinato dalla stessa Palazzi e da Barbaro. Finisce 25-18 per la gioia del numeroso pubblico presente sugli spalti. Il secondo set ha un andamento più lineare, giocato punto su punto per lunghissimi tratti. Nella PVT sale in cattedra anche Linda Cabassa che quando attacca dà l’impressione di essere ingiocabile per le avversarie. Tra le abruzzesi coach Relato prova a ruotare tutta la panchina ma il risultato non cambia. 25-21 e 2-0 per Modica. Da segnalare il ritorno, applauditissimo, di Alice Gasparroni che dopo un lungo periodo di stop per infortunio torna nelle rotazioni, rappresentando una sorta di nuovo acquisto di gennaio. Anche il terzo set ha poca storia. Nonostante l’ottima prestazione dietro di Giombini, la differenza di valori è notevole e la partita si chiude con un 25-19 che vale il 3-0 per la PVT. Un successo rigenerante che rilancia in classifica le modicane. Un successo festeggiato con lo sguardo rivolto verso il cielo, verso un tifoso speciale che continuerà da lassù a supportare i suoi colori.

Pvt Modica – Artoni Group Futura Teramo 3-0 (25/18, 25/21,25/19)

MODICA: Cabassa 11, Meniconi 4, Gasparroni , Palazzi 13 , Carnazzo 4, Brioli 2, Barbaro17, Marianelli 2, Clemente 1, Piciocchi NE, Ferrantello 1 (LIB). All. D’Amico

TERAMO : Green 2, Coccoli 11, Capone, Messaggi 6, Angeloni 1, Mazzagatti 7, Renzi, Stellati 4, Giombini , Tramonti NE, Formenti LIB, Fagiani LIB. All: Relato

Arbitri: Martorino (Floridia) – Galletti (Catania)

