Attualità | Pozzallo

Pozzallo. Sofia Fuorvia a “Caduta Libera” su Canale5. “Esperienza emozionante”.

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 11 Gennaio 2026 – È stata un’esperienza indimenticabile anche se, alla fine, non ha portato a casa il montepremi in denaro ma poco importa, Sofia Fuorvia, 26 anni di Pozzallo, ha partecipato nei giorni di 1 e 2 gennaio scorsi alle puntate di “Caduta Libera”, il game-show del pre-serale su Canale 5, condotto da Max Giusti. Il gioco delle botole, che da quest’anno ha un nuovo conduttore televisivo, Max Giusti per l’appunto, ha avuto un ottimo “share” di telespettatori nel giorno di Capodanno e in quello seguente.
Sofia lavora presso un’agenzia marittima italiana con sede a Malta, ha studiato all’Accademia di Genova, subito dopo il diploma di ragioneria, indirizzo turistico, conseguito a Pozzallo, ha frequentato per 2 anni l’accademia “G. Caboto” di Gaeta e successivamente ha frequentato altri 2 anni l’accademia di Genova.
“Un’esperienza emozionante – ci ha detto Sofia – Il game-show di Canale5 è una macchina che funziona al millimetro, dove tutto è calcolato, dove ci sono decine e decine di lavoratori che ogni giorno si danno da fare per poter rendere possibile tutto ciò. Una macchina dove non ci sono macchine ma persone che ti regalano gentilezza e bei ricordi. Il mio, di ricordo, lo custodirò per sempre insieme all’insegnamento di cui avevo bisogno, cioè quello di fare una nuova esperienza dove ho potuto alzare la mia personale asticella, sempre pronta per nuovi traguardi”.
Sofia, come hai fatto a partecipare al game-show?
“Mi hanno chiesto di partecipare con scarpe comode, senza tacchi alti, per garantire maggiore sicurezza durante la registrazione del programma. Prima, però, ho fatto un provino e poi sono stata scelta”.

© Riproduzione riservata
588131

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

