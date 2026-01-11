Scoglitti, Lungomare sepolto dalla sabbia: auto bloccate e traffico in tilt

SCOGLITTI, 11 Gennaio 2026 – Il forte vento che ha sferzato la costa nelle ultime ore ha presentato il conto alla frazione marinara di Vittoria. Il lungomare di Scoglitti è attualmente impraticabile a causa di vere e proprie dune che si sono depositate sulla sede stradale, rendendo la circolazione rischiosa, se non impossibile.

La situazione è diventata critica durante la mattinata, quando diversi automobilisti, sottovalutando l’altezza dello strato sabbioso, sono rimasti intrappolati con i propri mezzi. In molti casi, non è bastata la spinta dei passanti: si è reso necessario l’intervento di mezzi di soccorso muniti di ganci di traino per liberare le auto insabbiate nel bel mezzo della carreggiata.

L’episodio riaccende i riflettori su una questione mai risolta. Nonostante il fenomeno si ripeta puntualmente a ogni forte folata di vento proveniente dal mare, la messa in sicurezza definitiva del tratto stradale appare ancora lontana.

Sede stradale completamente invasa da accumuli sabbiosi, viabilità fortemente compromessa; si sconsiglia il transito ai mezzi non idonei.

Numerosi gli interventi per il recupero dei veicoli bloccati.

I residenti e i pendolari chiedono ora una soluzione strutturale per evitare che, a ogni ondata di maltempo, il lungomare si trasformi in una trappola di sabbia, paralizzando il collegamento costiero.

foto franco assenza

