Monterosso Almo ospita il seminario “Costruire speranza educando”: un confronto per combattere la povertà educativa

Monterosso Almo, 11 gennaio 2026 – Il prossimo 15 gennaio alle ore 19,30, presso il Centro Pastorale Don Pino Puglisi, si terrà il seminario “ Costruire speranza educando”, un momento di formazione e confronto rivolto a educatori, insegnanti, operatori sociali e genitori. L’iniziativa rientra nel progetto “Un Passo in Più”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR (Missione 5, Componente 3, Investimento 1.3), mirato a realizzare interventi socio-educativi strutturati per contrastare la povertà educativa nel Mezzogiorno e sostenere il Terzo Settore.

Il seminario vedrà i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Pagano e del parroco Innocenzo Mascali, referente del progetto. A moderare l’incontro sarà l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Pina Carnibella. Protagonisti dell’approfondimento saranno gli psicoterapeuti Tonino Solarino e Nello Dell’Agli, che guideranno la riflessione sul ruolo dell’educazione come strumento di riscatto, crescita personale e inclusione sociale.

