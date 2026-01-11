  • 11 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Gennaio 2026 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo ospita il seminario “Costruire speranza educando”: un confronto per combattere la povertà educativa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 11 gennaio 2026 – Il prossimo 15 gennaio alle ore 19,30, presso il Centro Pastorale Don Pino Puglisi, si terrà il seminario “ Costruire speranza educando”, un momento di formazione e confronto rivolto a educatori, insegnanti, operatori sociali e genitori. L’iniziativa rientra nel progetto “Un Passo in Più”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR (Missione 5, Componente 3, Investimento 1.3), mirato a realizzare interventi socio-educativi strutturati per contrastare la povertà educativa nel Mezzogiorno e sostenere il Terzo Settore.
Il seminario vedrà i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Pagano e del parroco Innocenzo Mascali, referente del progetto. A moderare l’incontro sarà l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Pina Carnibella. Protagonisti dell’approfondimento saranno gli psicoterapeuti Tonino Solarino e Nello Dell’Agli, che guideranno la riflessione sul ruolo dell’educazione come strumento di riscatto, crescita personale e inclusione sociale.

© Riproduzione riservata
588117

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube