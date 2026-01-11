Basket. La Passalacqua in piena emergenza, sbanca Ancona con una prova di squadra e cuore

Mooneygo Ancona – Passalacqua Ragusa 42-59

Il tabellino: parziali 11-20; 11-10 (22-30); 9-11 (31-41); 11-18 (42-59)

Basket Girls Ancona: Pierdicca 4, Mbaye, Dell’Olio 2, Fiorotto 3, Pelizzari 11, Zanetti 6, Bremaud 11, Nardoni 3, Cotellessa, Troiano ne, Torelli 2. All. Piccionne

Passalacqua: Mallo 6, Cedolini 7, Mazza 7, Stroscio ne, Moriconi 17, Narviciute 5, Olodo, Di Fine, Labanca ne, Johnson 17. All. Buzzanca

Note. Tiri da due: Ancona 10/30 (33%) Ragusa 17/37 (45%); Tiri da tre: Ancona 5/22 (22%), Ragusa 5/14 (35%); Tiri liberi: Ancona 7/10 (70%) Ragusa 10/14 (71%); Rimbalzi: Ancona 25, Ragusa 42: Palle perse, Ancona 18, Ragusa 25; Palle recuperate Ancona 7, Ragusa 12; Assist Ancona 7, Ragusa 10.

Ancona, 11 Gennaio 2026 – In piena emergenza infortuni, la Passalacqua Ragusa vince la prima trasferta stagionale espugnando il campo della Mooneygo Basket girls Ancona nella prima gara del girone di ritorno del campionato di basket di serie A2 femminile.

Con Labanca e Stroscio in panchina per onore di firma (la prima in fase di recupero, la seconda in attesa di determinare la gravità dell’infortunio al ginocchio sinistro) e con capitana Consolini che con grande cuore segue la squadra dagli spalti anche lei in attesa di rientrare in campo dopo un guaio muscolare, la squadra, come ha già dimostrato in altri frangenti, si compatta e reagisce.

Coach Buzzanca schiera in quintetto Johnson, Mazza, Di Fine, Moriconi e Narviciute mentre le padrone di casa entrano in campo con Fiorotto, Pelizzari, Zanetti, Pierdicca e Bremaud. E’subito Ragusa a fare vedere di che pasta è fatta con Johnson che dopo pochi secondi insacca la prima tripla e avvia una serie di centri con l’aggiunta di due tiri dalla lunga di Mazza e Moriconi: la Passalacqua conoduce per 20 a 11 la prima frazione grazie anche ad un gran lavoro difensivo che limita i più pericolosi terminali di attacco di Ancona. Seconda frazione dall’andamento strano; il primo canestro in azione per Ragusa arriva dopo sette minuti di gioco anche se le iblee costruiscono molto. Saranno Mallo, Narviciute e Moriconi a mantenere le distanze permettendo a Ragusa di andare al riposo grande sul +8, 22-30. La terza frazione segue il trend delle prime due, con Ragusa che domina a rimbalzo e continua ad esprimere un buon gioco, pur con qualche occasione sprecata. Gli ultimi dieci minuti partono dal +10 per Ragusa che ingrana la marcia, arriva anche al +22 e chiude i conti con Johnson, Moriconi e Narviciute coadiuvate da Mallo e Cedolini. Finisce con Ragusa che sportivamente posa la palla a terra qualche secondo prima della sirena.

“In una situazione complessa come questa, c’è stata una super prestazione; tutte le ragazze hanno dato il loro meglio ed ognuna ha messo in campo anche più di quanto poteva. Abbiamo gestito la partita leggendola molto bene tatticamente – commenta coach Mara Buzzanca a caldo -, il gruppo è in netta crescita. Una menzione speciale per Elena Mallo che si è fatta trovare pronta a servizio della squadra. Questo momento difficile lo abbiamo trasformato in un punto di forza. Avanti così. Per noi, senza tre quinti del quintetto è stata una vittoria importantissima”.

Salva