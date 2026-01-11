  • 11 Gennaio 2026 -
  11 Gennaio 2026
Modica | Sport

Effetto Raciti: il Modica Calcio dei record vola a Giarre e riscrive la storia dell’Eccellenza

MODICA, 11 Gennaio 2026 – È una cavalcata trionfale che sta lasciando tutti a bocca aperta. Il Modica Calcio 1932 non sta solo vincendo, sta letteralmente riscrivendo i manuali del calcio dilettantistico siciliano.
Un record che profuma di storia
Con la vittoria di oggi a Giarre, il Modica ha centrato la 14ª vittoria consecutiva. Si tratta di un traguardo leggendario: è caduto, infatti, il record che apparteneva al Ragusa (stagione 2021/22), che si era fermato a 13 successi di fila.
La cosa incredibile? Entrambi i record portano la firma dello stesso condottiero: Filippo Raciti. L’allenatore è riuscito a superare se stesso, dimostrando una capacità fuori dal comune nel gestire la pressione e mantenere altissima la concentrazione del gruppo.
Il successo dei rossoblù non è frutto del caso, ma di una programmazione che parte da lontano. Innanzitutto una proprietà giovane e visionaria: il duo Mattia Pitino e Danilo Radenza, insieme al presidente Peppe Rizza e al Direttore Generale Marcello Pitino, ha trasformato il club in una vera e propria azienda sostenibile. Il progetto triennale punta dritto al professionismo.
L’entusiasmo attorno alla squadra è alimentato anche dal ritorno nel “cuore” del tifo e dai lavori di riqualificazione delle strutture (come il restyling del “Pietro Scollo” e gli interventi sul “Tantillo” di Frigintini), segnali chiari di una società che vuole radici profonde.
Un progetto perfetto tra l’esperienza di senatori come Savasta e il vigore di giovani talenti, il tutto sotto l’egemonia di un’identità modicana fortissima che ha riportato le famiglie allo stadio.
Dove può arrivare questo Modica?
Con 8 punti di vantaggio sull’Avola e una finale di Coppa Italia Eccellenza già conquistata (contro lo Sciacca), l’obiettivo non è più un mistero: il “Double” (Campionato e Coppa) e il ritorno in Serie D.
Il Modica non sta solo correndo verso la promozione; sta dimostrando che con serietà e competenza si può fare calcio d’eccellenza anche partendo dalle proprie radici. Se il buongiorno si vede dal mattino — o meglio, da quattordici domeniche consecutive — il futuro del calcio modicano è più radioso che mai.

