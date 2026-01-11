Basket. La SuperConveniente Ragusa batte Rende e si laurea campione d’inverno

Ragusa, 11 gennaio 2026 – La SuperConveniente Virtus Ragusa è campione d’inverno. La squadra di coach Di Gregorio, con una prestazione solida (specialmente nella parte centrale del match), supera la resistenza di Rende (100-87) e conquista l’undicesima vittoria stagionale, che vale il primato al termine del girone d’andata. Nel match valido per la 15.ma giornata della Serie B Interregionale, decide un parziale di 26-5 tra secondo e terzo quarto, frutto di un attacco preciso e di una difesa incisiva. Cinque giocatori in doppia cifra per la Virtus, svetta Brown con 24.

Al primo canestro di Adeola (una tripla) il pubblico del PalaPadua lancia in campo gli orsetti di peluche che l’associazione ‘Virtus nel cuore’, responsabile dell’iniziativa, donerà in beneficienza. Ragusa ha un ottimo approccio in attacco – elemento non nuovo in questa stagione – e sigla la prima accelerazione sul 14-4. Carbone ferma la partita col timeout e ne ha ben d’onde: al ritorno in campo Rende piazza un parziale di 4-16 e si spinge fino al +2, sul 18-20. Sulla ribalta capitan Boccavia e Cagnacci, autori di splendidi canestri. La SuperConveniente ritrova un pizzico di verve, Adeola sfonda già la doppia cifra e al termine del primo quarto, nonostante l’ultima zampata di Yeyap, conserva un margine di vantaggio: 29-27. I calabresi capiscono di poter fare gara pari tenendo alti ritmo e punteggio, e così accade per un frangente. Tarozzi segna il nuovo sorpasso (34-35), poi si accende Tommaso Lanzi con due triple in meno di un minuto. La SuperConveniente crea buoni tiri aperti, ma, come già avvenuto nelle ultime gare, palesa qualche difetto di concentrazione difensiva. Rende, con la propria velocità di esecuzione, ne approfitta a piene mani. Di Gregorio interrompe la partita sul canestro di Cavalieri (42-41) ma per fortuna trova la scossa nei suoi ragazzi: le maglie si stringono e in attacco il lavoro si semplifica. Tutto (ri)comincia da una tripla di Lanzi, ma anche Fabi e Adeola danno un contributo notevole per il nuovo massimo vantaggio: 53-41. A metà gara non cambia la sostanza: 54-42 per la Virtus.

Anche al ritorno dagli spogliatoi Ragusa continua con le buone cose e il punteggio riflette l’andamento del gioco: prima Adeola e poi Fabi concretizzano l’ottimo lavoro di squadra e in quattro minuti scarsi la partita si ritrova con un padrone certo (68-46). Rende perde la bussola in attacco e dietro non riesce a compensare la qualità degli esterni ragusani. Brown e Lanzi aumentano ulteriormente i giri del motore, ma è la difesa della SuperConveniente sull’uno contro uno, con le mani “addosso” e le gambe piegate, a girare le sorti del match. Boccasavia prova un’ultima scossa con la tripla del -15. All’ultimo mini intervallo Ragusa conduce 81-65. E in generale mantiene la concentrazione anche nell’ultimo parziale, concedendo minuti a Tumino, Cardinali e Piscetta (che trova anche i punti 99 e 100). La Bim Bum Basket non ha più la forza e le energie necessarie per provare a riaprirla, la Virtus controlla con lucidità senza rischiare praticamente nulla e, al contrario, finendo per sublimare un girone d’andata che parla di appena tre sconfitte all’attivo. Domenica prossima, contro Monopoli, sempre in casa, l’asticella tornerà ad alzarsi.

IL TABELLINO

SuperConveniente Virtus Ragusa-Bim Bum Rende 100-87

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone, Brown 24, Cardinali 10, Piscetta 8, Fabi 16, Tumino 6, Adeola 20, Guastella ne, Peterson 5, Lanzi 11. All.: Di Gregorio

Bim Bum Rende: Gagliardi, Usai 6, Cavalieri 13, Cerchiaro, Tarozzi 2, Boccasavia 18, Cagnacci 26, Schifeo, Yeyap 22. All.: Carbone

Arbitri: Beccore di Messina e Catania di Barcellona Pozzo di Gotto

Parziali: 29-27; 54-42; 81-65.

