Sicurezza e sostenibilità nelle Contrade di Modica: nuova illuminazione per sette incroci strategici

MODICA, 09 Gennaio 2026 – Un intervento mirato a migliorare la sicurezza stradale e la visibilità nelle aree rurali della città. L’amministrazione comunale ha predisposto l’installazione di nuovi impianti di illuminazione in sette incroci critici del territorio extraurbano, garantendo maggiore protezione a residenti e lavoratori che ogni giorno percorrono le strade delle contrade.
L’operazione riguarderà nodi viari fondamentali che, per posizione e flussi di traffico, necessitavano da tempo di un potenziamento della luminosità notturna. Le zone coinvolte sono:
Cammaratini, Gisira, Pozzo Cassero, Fondo Mosche, Passo Parrino, Torre Palazzelle.
La particolarità dell’intervento risiede nella scelta tecnologica: verranno installati impianti interamente alimentati da pannelli fotovoltaici. Questa soluzione garantisce un impatto ambientale nullo, l’assenza di costi in bolletta per l’ente e una totale autonomia dalla rete elettrica tradizionale.
L’assessore ha sottolineato come la sicurezza stradale debba essere un diritto garantito in modo uniforme su tutto il territorio comunale. “Abbiamo scelto di intervenire dove spesso non si guarda, nelle contrade e negli incroci di campagna attraversati ogni giorno da famiglie, lavoratori e mezzi agricoli – è il commento dell’Assessore Tino Antoci -. La sicurezza non è un tema esclusivamente urbano: è un diritto diffuso. Questo progetto dimostra che, con una buona programmazione, si possono ottenere risultati concreti senza gravare sulle finanze pubbliche e puntando su soluzioni sostenibili.”
Dal punto di vista finanziario, l’operazione si distingue per la sua efficienza: non comporterà alcun onere per le casse comunali. L’intervento è infatti il frutto di un percorso amministrativo virtuoso basato su un meccanismo compensativo, che permette di trasformare attività private sul territorio in benefici tangibili e servizi diretti per la collettività.
In un’ottica di prevenzione e protezione, l’iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la qualità della vita nelle zone rurali, spesso considerate marginali ma centrali nell’economia e nel tessuto sociale modicano.
8 commenti su “Sicurezza e sostenibilità nelle Contrade di Modica: nuova illuminazione per sette incroci strategici”
Mentre tutte le arterie di Modica in particolare nel Centro Urbano sono IMPERCORRIBILI costituendo un attentato alla incolumità di tutti ecco che l’assessore di turno & C. si preoccupa della sicurezza delle zone rurali peraltro già abbastanza assicurata per cui si può verificare che le campagne di Modica sono tra le più illuminate d’Italia con strade sicure e ben asfaltate ……..mentre la Città sempre più abbandonata per Viabilità,Sicurezza e servizi essenziali vari.Modica dei Paradossi!
Egregio signore, DIMETTITI e porta con te arroganza e presunzione;
incroci e rotatorie per legge dovrebbero essere illuminate.
Quella in contrada Caitina sulla ex statale? Come diceva Fantozzi non c’è Speranza?
Grazie assessore
Ogni intervento fatto nell’intento di migliorare le condizioni della nostra città è benvenuto.
Grazie per l’impegno profuso di cui sono certo .
Chi fa fa !!!
Chi non fa impartisce lezioni !!!
C’è sempre l’africano che spiega all’eschimese come riparsi dal freddo
Ha ha ha ha ha .
cari amministratori siete proprio una barzelletta, andate al illuminare incroci che definiti importanti e poi realizzate l’incrocio della Caitina senza averlo illuminato, vi rendete conto che la povera città di Modica è allo sbando;
Visto che la rotatoria della Caitina non ha l’illuminazione, chiediamo che sia eliminata ,spazzata via con le ruspe ,
Vogliamo che sia rimesso al suo posto l’incrocio di prima , che era una fonte di adrenalina , ce la faccio a passare ??? Non ce la faccio ??? Che ci fa ci provo ??? Mi si dai si vive una volta sola !! Ha ha ha
E poi dobbiamo eliminare la bretella che passa vicino allo stadio!!!!
Sta togliendo macchine alla via sacro cuore e questo non è giusto !!!
Evviva Modica la mia città. Matrigna di tanti cittadini bravi ma tanto tristi !!
Aggiungerei che occorre la segnaletica orizzontale, la mancanza delle STRISCE DELIMITANTI LA CARREGGIATA nelle strade di campagna la sera è molto pericolosa, anzi è molto più grave della pur grave situazione delle strade dissestate. Lo sanno bene chi non vedendo il limite della carreggiata anche con le luci abbaglianti, sbatte nei muri a secco.
Tantissime cose devono essere fatte, tutte importantissime, occorre stabilire le priorità.
La sicurezza è la priorità massima, la delimitazione delle strade con strisce bianche è veramente indispensabile, credetemi.