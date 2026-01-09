Sicurezza e sostenibilità nelle Contrade di Modica: nuova illuminazione per sette incroci strategici

MODICA, 09 Gennaio 2026 – Un intervento mirato a migliorare la sicurezza stradale e la visibilità nelle aree rurali della città. L’amministrazione comunale ha predisposto l’installazione di nuovi impianti di illuminazione in sette incroci critici del territorio extraurbano, garantendo maggiore protezione a residenti e lavoratori che ogni giorno percorrono le strade delle contrade.

L’operazione riguarderà nodi viari fondamentali che, per posizione e flussi di traffico, necessitavano da tempo di un potenziamento della luminosità notturna. Le zone coinvolte sono:

Cammaratini, Gisira, Pozzo Cassero, Fondo Mosche, Passo Parrino, Torre Palazzelle.

La particolarità dell’intervento risiede nella scelta tecnologica: verranno installati impianti interamente alimentati da pannelli fotovoltaici. Questa soluzione garantisce un impatto ambientale nullo, l’assenza di costi in bolletta per l’ente e una totale autonomia dalla rete elettrica tradizionale.

L’assessore ha sottolineato come la sicurezza stradale debba essere un diritto garantito in modo uniforme su tutto il territorio comunale. “Abbiamo scelto di intervenire dove spesso non si guarda, nelle contrade e negli incroci di campagna attraversati ogni giorno da famiglie, lavoratori e mezzi agricoli – è il commento dell’Assessore Tino Antoci -. La sicurezza non è un tema esclusivamente urbano: è un diritto diffuso. Questo progetto dimostra che, con una buona programmazione, si possono ottenere risultati concreti senza gravare sulle finanze pubbliche e puntando su soluzioni sostenibili.”

Dal punto di vista finanziario, l’operazione si distingue per la sua efficienza: non comporterà alcun onere per le casse comunali. L’intervento è infatti il frutto di un percorso amministrativo virtuoso basato su un meccanismo compensativo, che permette di trasformare attività private sul territorio in benefici tangibili e servizi diretti per la collettività.

In un’ottica di prevenzione e protezione, l’iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la qualità della vita nelle zone rurali, spesso considerate marginali ma centrali nell’economia e nel tessuto sociale modicano.

