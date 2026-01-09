  • 9 Gennaio 2026 -
giarratana | Sport

Volley. L’Asd Giarratana torna in campo dopo le festività

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 09 gennaio 2026 – Si ritorna in campo. Dopo la pausa per le festività, l’Asd Giarratana Volley riparte da dove aveva lasciato. Con l’intento di migliorare ulteriormente la posizione in classifica delle proprie squadre. A cominciare da quella maschile che, nel campionato di Serie C, veleggia attualmente in seconda posizione, in coabitazione con il Giarre, dopo avere vinto sette partite su otto. Il team allenato da Gianluca Giacchi sarà impegnato domenica pomeriggio, inizio alle 19, a Catania per vedersela con l’Astra Stadium. Impegno sulla carta abbordabile se è vero che gli etnei di punti, finora, ne hanno totalizzato solo sette contro i 21 del Giarratana. Ma coach Giacchi non si fida. “Sono le classiche gare in cui si rischia di inciampare perché si è troppo sicuri della propria forza – sottolinea l’allenatore – durante questo periodo abbiamo lavorato con la solita attenzione. Mi aspetto che la ripresa del campionato sia all’altezza delle nostre aspettative. Cercheremo di vincere anche questa partita il cui risultato non è affatto scontato. Per questo chiedo a tutti di essere attenti”. Scontro al vertice, invece, domani, per la compagine femminile che, nell’ottava giornata del campionato di Serie D, giocherà in casa, alle 17, contro il Carlentini. Due punti soltanto dividono le due compagini, con la formazione aretusea che occupa il secondo posto in classifica, a fronte del terzo che vede invece in lizza proprio le atlete rossoblù. L’Asd Giarratana Volley, in questo caso, dopo un inizio di stagione non proprio esaltante, ha cominciato a macinare gioco e punti e prima della pausa natalizia la squadra stava attraversando un esaltante momento di forma. “Cercheremo di riprendere il nostro percorso – sottolinea l’allenatore, Saro Corallo – anche se non sarà facile perché di fronte abbiamo un avversario di quelli tosti e dovremo lottare su ogni pallone per cercare di dire la nostra. Comunque, so che le ragazze faranno di tutto per regalarci anche questa soddisfazione. Speriamo bene”. Il presidente Salvatore Pagano invita il pubblico a partecipare all’appuntamento casalingo: “Sarà l’occasione per ritornare a fare sentire la voce dei sostenitori in concomitanza con un match di rilievo. Dovremo dare il massimo e provare, anche in questa occasione, a recitare un ruolo da protagonista”.

© Riproduzione riservata
587927

