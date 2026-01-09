  • 9 Gennaio 2026 -
Marina di Modica | Politica

Marina di Modica, l’Amministrazione rilancia: 3 milioni di euro per il futuro della frazione balneare

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 09 Gennaio 2026 – Un 2025 all’insegna della crescita e di una sinergia sempre più stretta tra pubblico e privato. È questo il bilancio e, insieme, il punto di partenza dell’Amministrazione comunale per Marina di Modica, la località balneare che si conferma cuore pulsante del turismo e del commercio locale.

Come annunciato dall’assessore Antonio Drago, l’amministrazione si appresta a investire oltre 3 milioni di euro per il potenziamento dei servizi della frazione. L’obiettivo è chiaro: sostenere l’effervescenza del mondo imprenditoriale e commerciale che sta disegnando un futuro di grande prospettiva per il territorio.

“Il lavoro sul campo è già frenetico – sottolinea il sindaco, Maria Monisteri – . In questi giorni, gli assessori Piero Armenia e Samuele Cannizzaro hanno effettuato diversi sopralluoghi a Marina di Modica, incontrando i rappresentanti del commercio, della ristorazione e dell’accoglienza. L’obiettivo è anticipare i tempi degli interventi necessari per farsi trovare pronti già dal mese di marzo, garantendo un’accoglienza d’eccellenza ai primi visitatori della stagione. La sinergia con il mondo del commercio di Marina è una delle cose migliori di questo 2025. È l’esempio di come pubblico e privato possano trovare un’intesa perfetta quando gli obiettivi sono comuni.”

Oltre alla riqualificazione strutturale, l’Amministrazione punta alla riconferma della Bandiera Blu, simbolo di qualità ambientale e servizi efficienti. Insieme all’assessore Tino Antoci, è già in fase di definizione un calendario di eventi di forte richiamo che punterà a rinnovare l’immagine della frazione, garantendo ricadute economiche importanti per tutto il comparto produttivo.

“Dopo i risultati positivi dell’anno passato in termini di presenze e introiti, la strada tracciata è quella della collaborazione continua. Ribadisce il proprio sostegno a chi, ogni giorno e in ogni stagione, lavora per rendere Marina di Modica un vero fiore all’occhiello del territorio”.

Il gruppo “Sei di Marina di Modica se..” si dice soddisfatto della sinergia che si è avviata fra pubblico, commercianti e residenti per il bene e lo sviluppo della frazione, perchè, come dice Marcello Sarta “L’unione fa la forza ….”

