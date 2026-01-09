Promozione. Il Santa Croce Calcio cerca riscatto ospotando il Serradifalco

Santa Croce Camerina, 09 gennaio 2026 – Dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa a Caltagirone, il Santa Croce calcio ritorna a giocare fra le mura amiche contro il Serradifalco.

La gara valevole per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione, sarà un crocevia importante per la squadra di mister Fabio Campanaro.

I biancazzurri, infatti, nelle prossime settimane, fra Coppa Italia e campionato dovranno sostenere un vero e proprio tour de force, dovendo affrontare in successione: Priolo, ritorno di Coppa Italia contro il Qal’at, Pro Ragusa e Canicattini.

Di certo capitan Mangione e soci non si tireranno indietro, ma la gara di domenica scorsa ha fatto capire che il girone di ritorno sarà tutto un altro campionato e ogni gara sarà una battaglia.

Mister Campanaro lo ha ripetuto più volte ai suoi uomini, così come ha ribadito che la gara contro i falchetti di Serradifalco non sarà una passeggiata e dovrà essere affrontata con la giusta concentrazione.

La società conta molto sull’apporto del pubblico e invita tutti i sostenitori del Cigno a venire in massa ad assiepare le tribune del Kennedy per incitare la squadra.

L’allenatore biancazzurro per l’occasione si troverà una squadra con diversi acciaccati, ma si spera di recuperarli per domenica.

Per questo motivo ogni decisione sarà presa all’ultimo momento.

La gara si giocherà allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina e avrà inizio alle ore 14.30.

A dirigere l’incontro sarà il signor Damiano Placido Scaccianoce della sezione arbitrale di Catania che sarà collaborato dai signori Campa e Canto della sezione arbitrale di Siracusa.

