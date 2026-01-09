  • 9 Gennaio 2026 -
  • 9 Gennaio 2026 -
Modica | Politica

Modica, il Partito Democratico lancia il “Piano di Rilancio”: sabato la presentazione

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 09 Gennaio 2026 – Una nuova stagione politica fondata sull’ascolto, sulla riorganizzazione interna e sulla presenza costante nei quartieri. Il Partito Democratico di Modica annuncia il proprio piano di rilancio cittadino, che verrà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa fissata per sabato 10 gennaio, alle ore 10:00, presso la sala conferenze dell’Hotel Torre del Sud (Corso Sandro Pertini, 42).

L’iniziativa, promossa dal segretario cittadino Francesco Stornello, arriva al termine di una fase di analisi e confronto interno e segna il passaggio a un’azione politica incentrata sulla concretezza e sul ritorno al dialogo diretto con la comunità modicana.

Il cuore pulsante di questa nuova fase sarà la presentazione della campagna “Il PD ascolta Modica”. Si tratta di un’azione capillare che vedrà i rappresentanti del partito presenti su tutto il territorio comunale per intercettare i bisogni reali di cittadini, operatori e famiglie, con l’obiettivo di trasformare le istanze popolari in proposte amministrative operative da portare nelle sedi istituzionali.

Le tappe e obiettivi del tour  interesseranno il centro, le periferie e le contrade. Saranno presentati i nuovi assetti operativi e organizzativi del circolo cittadino per una gestione più efficiente e partecipata.  Il posizionamento del partito sui temi caldi dell’attualità modicana, darà particolare attenzione alla  visione del PD per il risanamento dei conti, alle proposte per migliorare i servizi al cittadino e alle strategie per la tutela e il rilancio del cuore della città.

“Dopo una fase necessaria di riflessione interna, è il momento di tornare tra la gente”, dichiara il segretario Francesco Stornello. “Modica vive un momento complesso e ha bisogno di una forza politica che non si limiti alla critica, ma che sappia proporre soluzioni solide e sostenibili. La governance viene dall’ascolto: con questo piano vogliamo dimostrare che il PD c’è ed è pronto a fare la sua parte per il futuro della città”.

© Riproduzione riservata
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

