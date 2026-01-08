Modica, strade colabrodo dopo le piogge: l’appello de “L’Alternativa Socialista”

MODICA, 08 Gennaio 2026 – Le recenti e abbondanti precipitazioni che hanno colpito il territorio modicano hanno fatto venire a galla, in modo drammatico, la fragilità del manto stradale cittadino. Buche profonde e cedimenti improvvisi stanno mettendo a dura prova la sicurezza degli automobilisti, causando danni ingenti ai veicoli anche in tratti stradali finora considerati integri.

Sulla questione interviene con fermezza il Comitato Cittadino “L’Alternativa Socialista Modica”, attraverso una nota firmata da Antonio Ruta (foto), chiedendo un cambio di passo radicale nella gestione della manutenzione viaria.

Secondo il Comitato, l’attuale situazione dimostra che la rete stradale modicana, sia urbana che extraurbana, non può più essere gestita con interventi sporadici o riparazioni “tampone” che si sfaldano alla prima pioggia.

“La struttura stradale richiede interventi strutturali e definitivi – afferma Ruta -. Una buona pianificazione consente di risolvere i problemi con costi minori rispetto alla somma di continui interventi immediati ma poco duraturi.”

Il gruppo politico invita ufficialmente l’Amministrazione Comunale a dare mandato agli uffici competenti per un’operazione di restyling profondo, articolata in quattro punti chiave: un censimento totale del tessuto viario (centro e periferia); analisi accurata dello stato di degrado del manto stradale; stilare un elenco delle strade ammalorate in base alla gravità dell’usura; programmare la rigenerazione definitiva della viabilità.

“Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione, specialmente in condizioni di maltempo e scarsa visibilità. Le insidie nascoste sotto l’asfalto possono essere estremamente pericolose per i mezzi e per l’incolumità degli utenti.”

Il Comitato si dice fiducioso nella sensibilità degli amministratori, auspicando che la programmazione diventi lo strumento principe per garantire sicurezza e decoro alla città di Modica.

Salva