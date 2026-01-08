Ragusa. Domenica si celebra il 333esimo anniversario del terremoto del 1693

Ragusa, 08 gennaio 2026 – Definito il programma che i parroci della cattedrale di San Giovanni battista e del duomo di San Giorgio martire hanno predisposto in vista della giornata di domenica 11 gennaio, quando sarà celebrato il 333esimo anniversario del terremoto del 1693. In particolare, alle 15, in tutte le chiese della città, ci sarà il suono a distesa delle campane, in concomitanza con l’orario del sisma del 1693. Alle 19,30, al duomo di San Giorgio, saranno celebrati i solenni Vespri, è in programma poi il canto delle litanie dei santi e del Te deum. Alle 20,30 è prevista una fiaccolata lungo il seguente percorso: piazza Duomo, corso XXV aprile, piazza Pola e di nuovo corso XXV aprile. Subito dopo, in prossimità del portale di San Giorgio, sarà recitato l’atto di affidamento della città di Ragusa ai santi patroni. E’ in calendario anche la commemorazione civile. A darne comunicazione i parroci, il canonico sacerdote Giuseppe Antoci per il duomo; e il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato per la cattedrale.

