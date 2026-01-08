  • 8 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Gennaio 2026 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Domenica si celebra il 333esimo anniversario del terremoto del 1693

Prevista fiaccolata e atto di affidamento della città ai due Patroni
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 08 gennaio 2026 – Definito il programma che i parroci della cattedrale di San Giovanni battista e del duomo di San Giorgio martire hanno predisposto in vista della giornata di domenica 11 gennaio, quando sarà celebrato il 333esimo anniversario del terremoto del 1693. In particolare, alle 15, in tutte le chiese della città, ci sarà il suono a distesa delle campane, in concomitanza con l’orario del sisma del 1693. Alle 19,30, al duomo di San Giorgio, saranno celebrati i solenni Vespri, è in programma poi il canto delle litanie dei santi e del Te deum. Alle 20,30 è prevista una fiaccolata lungo il seguente percorso: piazza Duomo, corso XXV aprile, piazza Pola e di nuovo corso XXV aprile. Subito dopo, in prossimità del portale di San Giorgio, sarà recitato l’atto di affidamento della città di Ragusa ai santi patroni. E’ in calendario anche la commemorazione civile. A darne comunicazione i parroci, il canonico sacerdote Giuseppe Antoci per il duomo; e il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato per la cattedrale.

© Riproduzione riservata
587855

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube