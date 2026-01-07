  • 7 Gennaio 2026 -
santa croce camerina | Sport

Promozione, Coppa Italia. Reti inviolate tra Qal’at e Santa Croce calcio

La qualificazione rinviata al match di ritorno in terra iblea
Tempo di lettura: 2 minuti

Finisce a reti inviolate la gara d’andata degli ottavi di Coppa Italia fra la Qal’at e il Santa Croce calcio di Promozione.
La qualificazione sarà quindi decisa nella gara di ritorno che si giocherà al Kennedy fra quindici giorni e in quell’occasione la squadra di mister Fabio Campanaro avrà a suo favore il fattore campo.
Oggi al Pino Buongiorno di Caltagirone i biancazzurri ci hanno provato in tutti i modi, ma la palla non ne ha voluto sapere di entrare nella porta dei locali.
La squadra di mister Campanaro è stata la più incisiva in campo, con un possesso palla superiore ai locali e un forcing costante nella metacampo della Qal’at.
La migliore occasione per i biancazzurri è stata certamente quella capitata nei piedi di Garufi nel primo tempo, quando dopo aver ricevuto un ottimo assist di Fiorilla calciava sul palo un vero e proprio rigore in movimento.
Nella ripresa la pressione dei ragazzi di Campanaro è stata ancora più costante, ma talvolta l’imprecisione nell’ultimo passaggio, ha vanificato ogni sforzo.
La gara si è conclusa così sul punteggio di 0-0, rimandando ogni decisione alla gara di ritorno.

© Riproduzione riservata
587851

