  • 7 Gennaio 2026 -
Politica | Ragusa

Ferie pagate al Comune di Ragusa: Mauro (FI) chiede chiarezza su possibili disparità

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 07 gennaio 2025 – “Nessuna violazione di legge e, soprattutto, nessuna disparità tra i dipendenti del Comune”. Con questo spirito il consigliere comunale di Forza Italia, Gaetano Mauro, ha presentato una formale richiesta di accesso agli atti per fare luce sulla monetizzazione delle ferie non godute in favore di alcuni (fortunati) dipendenti dell’Ente.
Il caso è emerso da recenti articoli di stampa (Ragusanews, dicembre 2025) che hanno messo in luce come alcune determine dirigenziali di fine anno 2025 abbiano autorizzato il pagamento delle ferie a personale a tempo determinato (ex art. 90 TUEL), nonostante la legge -ma anche una direttiva interna dell’Ente- ne vietino esplicitamente la monetizzazione, salvo casi eccezionali.
“È una questione di trasparenza e giustizia interna – dichiara Mauro –. Ho chiesto di visionare tutta la documentazione, dalle istanze dei dipendenti ai pareri dei dirigenti, per capire se siano stati rispettati i criteri di legge. Il mio obiettivo è verificare che non siano stati concessi privilegi a pochi, creando trattamenti diversi tra i dipendenti dell’Ente.”
Il consigliere ha richiesto l’accesso a:
• Determine dirigenziali specifiche (nn. 218, 227, 233, 234, 235 del 2025) e i relativi allegati.
• Piani ferie 2023-2025 per verificare se il mancato riposo fosse realmente inevitabile.
• Direttiva interna del giugno 2025 che limita drasticamente il pagamento delle ferie non godute.
“Il controllo sull’uso dei fondi pubblici e sulla gestione del personale è un dovere istituzionale,” conclude Mauro. “I cittadini e gli stessi dipendenti comunali hanno il diritto di sapere se le regole valgono per tutti o se esistono corsie preferenziali nell’amministrazione di Ragusa.”

