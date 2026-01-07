La crisi del diritto internazionale e la legge del più forte…di Domenico Pisana

Oggi di fronte alla cattura del Presidente del Venezuela Maduro si invoca, legittimamente e a ragione, la violazione del diritto internazionale. Non è comunque il primo caso nella storia dei miei 68 anni, che potenze (sia occidentali che orientali) scavalcano le norme dell’ONU, quando i propri interessi strategici entrano in gioco, così da fare arrivare alla conclusione che il diritto internazionale è arrivato ad una fase in cui non ha più la forza di arbitrare i conflitti tra grandi potenze. Senza una riforma degli organismi internazionali, il rischio che si sta correndo è di tornare a un mondo globale regolato esclusivamente dalla “legge del più forte” e dalla logica dell’imperialismo che finisce per giustificare tutto e che non si può accettare.

Ecco una cronologia dei casi più significativi in cui il diritto internazionale – inteso come rispetto della sovranità territoriale e divieto dell’uso della forza senza mandato ONU – è stato violato o forzato.

A.Anni ‘60 e ‘70: la guerra fredda e la sovranità limitata

In questo periodo, le due superpotenze hanno agito spesso ignorando l’ONU per mantenere le proprie sfere d’influenza.

1. Guerra del Vietnam (1964-1975): L’intervento massiccio degli USA, senza una chiara base legale internazionale, viene considerato una violazione del principio di non ingerenza;

2. Invasione della Cecoslovacchia (1968): L’URSS invade il paese per reprimere la “Primavera di Praga”, e viene giustificata con la “Dottrina Brežnev” (sovranità limitata dei paesi socialisti);

3. Invasione di Cipro (1974): La Turchia occupa il nord dell’isola. Ancora oggi, la Repubblica Turca di Cipro del Nord non è riconosciuta dalla comunità internazionale (tranne che dalla Turchia).

B. Anni ‘80

1. Invasione sovietica dell’Afghanistan (1979-1989): una violazione palese della sovranità di uno stato non allineato;

2. Nicaragua vs. Stati Uniti (1984): La Corte Internazionale di Giustizia condanna gli USA per aver addestrato i Contras e minato i porti nicaraguensi. Gli USA ignorarono la sentenza, mettendo in luce la debolezza dei tribunali internazionali;

C. Anni ‘90: Il decennio degli “Interventi Umanitari”

Dopo il crollo del Muro, l’Occidente inizia a teorizzare l’intervento umanitario, spesso senza l’unanimità dell’ONU.

1. Bombardamento NATO della Jugoslavia (1999): È il caso chiave. La NATO interviene in Kosovo senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza (bloccata dal veto di Russia e Cina). Fu definito dai giuristi “illegale ma legittimo” (per fermare la pulizia etnica), ma creò un precedente pericoloso.

D. Anni 2000 e 2010: il crollo della stabilità

1. Invasione dell’Iraq (2003): è guidata da USA e Regno Unito con la teoria della “guerra preventiva” e il falso pretesto delle armi di distruzione di massa. Fu definita esplicitamente “illegale” dall’allora Segretario ONU Kofi Annan;

2. Invasione della Georgia (2008): la Russia interviene militarmente a sostegno delle regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud;

3. Intervento in Libia (2011): la Risoluzione 1973 autorizzava la protezione dei civili, ma è stata usata dalla NATO per un regime change forzato, violando lo spirito del mandato internazionale;

4. Annessione della Crimea (2014): La Russia occupa e annette un territorio ucraino, violando il Memorandum di Budapest del 1994 e l’integrità territoriale dello Stato.

E. Anni 2020-2026 : Il ritorno della guerra su larga scala, violazioni della sovranità e aggressioni, violazioni del diritto umanitario e crimini di guerra

Se guardiamo al periodo che va dal 2020 all’inizio del 2026, il quadro del diritto internazionale appare ancora più frammentato. Molti osservatori parlano di un vero e proprio “punto di rottura”, dove le violazioni non riguardano più solo attori minori, ma coinvolgono direttamente i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU.

1.Invasione dell’Ucraina (2022 – in corso): La Russia ha lanciato una “operazione militare speciale” che l’Assemblea Generale ONU ha condannato come atto di aggressione. Sono stati documentati crimini di guerra, attacchi deliberati a infrastrutture civili (elettricità e acqua) e deportazioni forzate;

2.Azerbaigian e Nagorno-Karabakh (2020/2023): L’offensiva militare ha portato alla dissoluzione della repubblica autoproclamata dell’Artsakh e all’esodo di oltre 100.000 armeni, ed è stata criticata come una forma di pulizia etnica;

3.Gaza (2023 – 2026): Il conflitto tra Israele e Hamas ha portato a accuse di “punizioni collettive” sulla popolazione civile. Il Sudafrica ha presentato un ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia accusando Israele di violare la Convenzione sul Genocidio. Dall’altro lato, il massacro di civili del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas è considerato un crimine contro l’umanità;

4.Guerra Civile in Sudan (2023 – 2026): Definita la più grave crisi di sfollati al mondo. Entrambe le fazioni militari (SAF e RSF) sono accusate di violenze sessuali sistematiche, saccheggi e attacchi ai convogli umanitari, agendo in totale impunità;

5. Etiopia (Tigray, 2020-2022): Un conflitto devastante caratterizzato da blocchi degli aiuti alimentari, stupri di guerra e uccisioni di massa, spesso ignorato dai grandi media;

6. Iran (2022-2023): La violenta repressione delle proteste “Donna, Vita, Libertà” con l’uso di esecuzioni pubbliche è stata condannata come violazione dei diritti civili e politici;

7. Afghanistan (2021 – in corso): Il ritorno dei Talebani ha portato a quello che l’ONU definisce “apartheid di genere”, escludendo totalmente le donne dalla vita pubblica e dall’istruzione.

I tre modi in cui il Diritto internazionale è stato “aggirato”

Per capire come è stato aggirato il diritto internazionale, bisogna guardare a come gli Stati hanno giustificato le loro azioni:

– Guerra Preventiva: “Bisogna colpire prima che usino loro armi Chimiche/nucleari (Iraq2003);

– Responsabilità di protezione: “Dobbiamo fermare un genocidio o una crisi umanitaria” (Kosovo 1999, Libia,2011);

– Protezione delle minoranze: Intervenire per proteggere connazionali all’estero (Georgia, 2008, Ucraina,2014/2022;

– Esportare la democrazia : Liberare dalla dittatura di Maduro il popolo ( Venezuela, 2026).

Il vero nodo del problema è, a questo punto, il potere di veto. Se un membro permanente (USA, Russia, Cina, Francia, Regno Unito) o un suo stretto alleato viola il diritto internazionale, il Consiglio di Sicurezza non può emettere risoluzioni vincolanti o sanzioni. Questo crea strutturalmente una legge per i “piccoli” e una libertà per i “grandi”.

Oggi, dunque, ci viene di dire che è diventata attuale la frase “La guerra è la madre di tutte le cose” , attribuita al filosofo greco antico Eraclito (vissuto tra il VI e il V secolo a.C.). Chi viola il diritto internazionale spesso riprende, magari inconsciamente, l’idea eraclitea: l’idea, cioè, che, al di là delle leggi scritte e dei trattati diplomatici, la vera forza che decide i destini del mondo sia ancora lo scontro di potenza (la guerra, appunto).Se il diritto internazionale non riesce a imporsi, si torna allo stato di natura dove, come diceva Eraclito, è il conflitto a decidere “chi è re e chi è schiavo”. Cosa può fare l’Italia?

L’Italia si trova in un vicolo cieco molto stretto. Da un lato c’è l’articolo 11 della Costituzione (“L’Italia ripudia la guerra…”), dall’altro c’è un mondo che ha ripreso a parlare il linguaggio di Eraclito. L’Italia ha una tradizione storica di capacità di dialogo con tutti gli attori del Mediterraneo e del Medio Oriente, anche quelli “scomodi”. In un mondo che si divide in blocchi contrapposti, l’Italia dovrebbe ritagliarsi il ruolo, non facile per chiunque governi, di “ponte”. Se il diritto internazionale è in crisi, servono mediatori che conoscano le realtà locali e non parlino solo la lingua delle sanzioni o delle bombe.

Sono del parere che il diritto internazionale va difeso proprio perché siamo una nazione media. Se vince la legge della giungla, i pesci grandi mangiano quelli piccoli. Ma per difenderlo, dobbiamo denunciare i doppi standard, specialmente quando arrivano dai nostri alleati, perché ogni eccezione fatta alla regola è un chiodo sulla bara della nostra stessa sicurezza.

Il dato più allarmante del 2026 è la paralisi del Consiglio di Sicurezza. Poiché Russia e Stati Uniti sono stati accusati di violazioni dirette o complicità in questi anni, il sistema dei veti incrociati impedisce qualsiasi azione legale efficace.

La vera forza dell’Italia non è (e non sarà mai) la potenza d’urto militare, ma la credibilità politica. Se la perdiamo, inseguendo gli errori altrui (come in Libia), restiamo senza legge e senza protezione.

