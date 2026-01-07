  • 7 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Gennaio 2026 -
Cronaca

Atti vandalici nel centro storico di Noto, il sindaco Figura: “Pugno duro contro gli incivili”

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Noto, 7 gennaio 2026 – Atti vandalici nel cuore del centro storico di Noto, dove alcune parti di monumenti sono state danneggiate da ignoti. A denunciare quanto accaduto è stato il sindaco Corrado Figura, che nelle scorse ore ha diffuso sui social le immagini dei beni culturali deturpati, suscitando indignazione e preoccupazione tra cittadini e visitatori. Il primo cittadino ha definito l’episodio un gesto grave e inaccettabile, sottolineando come non si tratti di una semplice bravata, ma di un vero e proprio reato che colpisce l’intera collettività. “Si tratta di un attacco diretto al patrimonio storico e artistico della nostra città”, ha dichiarato Figura, ribadendo l’importanza di tutelare un patrimonio riconosciuto e apprezzato a livello internazionale. Il Comune ha già avviato gli accertamenti del caso e, secondo quanto annunciato dal sindaco, un ruolo decisivo potrebbe essere svolto dal sistema di videosorveglianza cittadino. Le immagini registrate dalle telecamere, infatti, potrebbero consentire di individuare in tempi brevi il responsabile o i responsabili dell’atto vandalico. “Grazie al nostro sistema di telecamere di sicurezza, l’autore sarà individuato e lo perseguiremo con ogni mezzo consentito dalla legge”, ha affermato Figura, assicurando che l’amministrazione comunale procederà senza esitazioni. “Chi pensa di poter calpestare la bellezza di Noto restando impunito si sbaglia di grosso. Pagherà fino all’ultimo centesimo per il danno arrecato e per il ripristino dei luoghi”. Il sindaco ha infine ribadito la linea dura dell’amministrazione sulla tutela del decoro urbano: “Sulla difesa della nostra città non faremo un solo passo indietro. Pugno duro contro gli incivili”. L’episodio riaccende il dibattito sulla necessità di maggiore rispetto per i beni culturali e sull’importanza della prevenzione, affinché simili gesti non si ripetano in una città simbolo del barocco siciliano come Noto.

© Riproduzione riservata
587839

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Atti vandalici nel centro storico di Noto, il sindaco Figura: “Pugno duro contro gli incivili””

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube