Politica | santa croce camerina

Santa Croce Camerina, nasce il progetto “Cibus sano in Corpore sano”

Benessere, sport e cibo sano al Parco Urbano Fonte Paradiso
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 07 gennaio 2026 – La Pro Loco di Santa Croce Camerina, in collaborazione con il GAS Mazzarelli, presenta il progetto “Cibus sano in Corpore sano”, un’iniziativa dedicata alla promozione del benessere fisico, di uno stile di vita sano e alla valorizzazione del Parco Urbano Fonte Paradiso.

L’appuntamento si terrà ogni secondo sabato del mese, con attività sportive aperte a tutti e completamente gratuite, all’insegna del movimento, del cibo sano e della socialità, con l’obiettivo di vivere e riscoprire il parco urbano come luogo di incontro e salute.

“Ogni mese saranno proposte attività sportive diverse, grazie al coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio che vorranno aderire all’iniziativa. Tra le discipline previste: yoga, pilates, piloga e altre attività orientate alla cura del corpo e al benessere psicofisico”, spiega Rossella Ragusa responsabile eventi della Pro Loco Santa Croce Camerina.

Il primo incontro è previsto per sabato 10 gennaio presso il Parco Urbano Fonte Paradiso. Alle 10 è prevista la distribuzione con i produttori di Gas Mazzarelli. Spazio anche al Pilates al Parco con Gessica Rimmaudo, a partire dalle 10:30. L’attività è aperta a tutti, occorre portare il proprio tappetino. Alle 11:30 è previsto il pic-nic con il “pane cunzato” del Panificio Cassibba.

Accanto allo sport, grande attenzione sarà riservata all’alimentazione sana: attraverso il coinvolgimento dei panifici di Santa Croce Camerina, i partecipanti avranno la possibilità di organizzare un pic-nic all’aria aperta, valorizzando i prodotti locali e il piacere della convivialità.

“GAS Mazzarelli è felice di annunciare la propria partecipazione al primo evento organizzato al Parco Urbano di Santa Croce Camerina. In questa occasione, i nostri produttori presenteranno i loro prodotti di qualità e condivideranno la loro passione con la comunità locale. Siamo orgogliosi di creare una sinergia con la comunità di Santa Croce Camerina e di contribuire allo sviluppo di un’economia locale più sostenibile e solidale. Questa collaborazione è solo l’inizio di un percorso comune che continuerà nel futuro, per promuovere il territorio e i suoi prodotti. Ringraziamo gli organizzatori per l’invito e siamo entusiasti di partecipare a questo evento”, dichiara la presidente Paola Nigito.

