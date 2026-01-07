Si è insediata ufficialmente Tania Giallongo, nuovo Prefetto della provincia di Ragusa (INTERVISTA)

Ragusa, 07 Gennaio 2026 -La dottoressa Tania Giallongo, 62 anni, originaria di Avola, si è insediata oggi nel suo ufficio di Prefetto della Provincia di Ragusa. Succede a Giuseppe Ranieri (destinato alla Prefettura di Frosinone). Si tratta del suo primo incarico alla guida di una Prefettura, dopo una prestigiosa carriera come viceprefetto a Roma, Enna e Siracusa.

L’insediamento: La cerimonia ufficiale è avvenuta questa mattina presso il Palazzo del Governo. Successivamente, il nuovo Prefetto ha incontrato la stampa per presentarsi alla cittadinanza e delineare le prime linee d’azione.

Il Prefetto Giallongo non è un volto nuova per il territorio ibleo; tra il 2015 e il 2016 ha, infatti, presieduto la commissione straordinaria che amministrò il Comune di Scicli.

Nel suo discorso d’insediamento, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni, le Forze dell’Ordine e le amministrazioni locali per garantire sicurezza e coesione sociale in tutta la provincia.

0384a4ab-ec9b-40af-a239-4d07ea2aa901

Salva