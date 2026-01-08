Modica, paura in Via Ruffino: incendio in un’abitazione

MODICA, 08 Gennaio 2026 – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Modica, interessando un’abitazione situata in Via Ruffino, una strada secondaria che si immette sulla centrale Via Vittorio Veneto.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco(nella foto di Luca Basile). Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, le fiamme sono state circoscritte, evitando che il rogo si propagasse agli edifici adiacenti in una zona caratterizzata da strade strette e densamente abitate.

Sebbene i rilievi siano ancora in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti, la prima ipotesi avanzata dai tecnici riguarda un guasto tecnico. Pare infatti che il sinistro sia stato determinato da un corto circuito.

La viabilità nella zona di Via Vittorio Veneto ha subito rallentamenti per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

