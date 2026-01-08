  • 8 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Gennaio 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, paura in Via Ruffino: incendio in un’abitazione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 08 Gennaio 2026 –  Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Modica, interessando un’abitazione situata in Via Ruffino, una strada secondaria che si immette sulla centrale Via Vittorio Veneto.
L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco(nella foto di Luca Basile). Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, le fiamme sono state circoscritte, evitando che il rogo si propagasse agli edifici adiacenti in una zona caratterizzata da strade strette e densamente abitate.
Sebbene i rilievi siano ancora in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti, la prima ipotesi avanzata dai tecnici riguarda un guasto tecnico. Pare infatti che il sinistro sia stato determinato da un corto circuito.

La viabilità nella zona di Via Vittorio Veneto ha subito rallentamenti per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

© Riproduzione riservata
587907

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube