Politica | Pozzallo

Piscina comunale e porto piccolo. Interlocuzioni FdI con il Libero Consorzio e l’Onorevole Assenza

Tempo di lettura: 2 minuti

Nella giornata di ieri, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Pozzallo, Giovanni Luca Susino, ha tenuto interlocuzioni proficue con l’ing. Sinatra, il Presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembari e l’on. Giorgio Assenza in merito a due tematiche centrali per lo sviluppo della città di Pozzallo: la piscina comunale e il porto piccolo.
Per quanto riguarda la piscina, è stata confermata l’intenzione di sottoscrivere un protocollo d’intesa tra il Libero Consorzio e il Comune di Pozzallo. In base all’accordo, sarà la Provincia a farsi carico dei costi per la redazione del progetto, mentre il Comune dovrà impegnarsi a individuare i fondi necessari per la realizzazione dell’opera, che ammonterebbero a circa 3,5 milioni di euro.
Il coordinatore Susino, da tempo impegnato in prima linea per la causa della piscina, ha svolto un ruolo fondamentale di raccordo tra le istituzioni:
“Crediamo fermamente che la piscina comunale rappresenti non solo un’opera sportiva, ma anche un’infrastruttura sociale e formativa necessaria per la nostra comunità”.
Durante l’incontro, si è discusso anche del problema dell’insabbiamento del porto piccolo. I fondi, confermati dall’intervento durante l’interlocuzione dal Pres. Di Sarcina, risultano stanziati e si attende soltanto il miglioramento delle condizioni meteo per avviare, nella prossima primavera, le operazioni di dragaggio.
Fratelli d’Italia Pozzallo continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, assicurandosi che gli impegni presi vengano rispettati. Il nostro obiettivo resta quello di garantire risposte concrete ai cittadini, promuovendo uno sviluppo serio e duraturo per Pozzallo.

© Riproduzione riservata
