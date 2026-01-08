Allerta truffe tra Zappulla e Pozzallo: i Carabinieri mettono in guardia i cittadini

MODICA/POZZALLO, 08 Gennaio 2026 – Cresce l’allarme sicurezza nel sud-est siciliano. A seguito di diverse segnalazioni raccolte dalla Stazione dei Carabinieri di Marina di Modica, è stato diffuso un avviso urgente alla popolazione per una serie di tentativi di truffa messi in atto negli ultimi giorni, con particolare frequenza nelle zone di Zappulla (frazione di Modica) e nel comune di Pozzallo.

La dinamica: il “finto militare”

Il modus operandi segue uno schema ormai collaudato ma sempre efficace: i malviventi contattano telefonicamente le vittime — quasi sempre persone anziane — spacciandosi per esponenti delle Forze dell’Ordine, in particolare dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

Per rendere il raggiro più credibile, gli impostori:

• Utilizzano un tono perentorio e autoritario.

• Si rivolgono alla vittima chiamandola per nome e cognome.

• Riferiscono di un grave incidente stradale o di un problema giudiziario urgente che avrebbe coinvolto un figlio o un parente stretto.

La richiesta di denaro e preziosi

Una volta generato uno stato di shock e urgenza, i truffatori chiedono la consegna immediata di somme di denaro contante o gioielli, sostenendo che siano necessari per “risolvere la pratica” o evitare l’arresto del familiare.

: Le Forze dell’Ordine ricordano che nessun appartenente all’Arma, alla Polizia o alla Finanza chiede mai denaro o oggetti preziosi ai cittadini, né telefonicamente né recandosi presso il loro domicilio.

Salva