Ragusa. L’allarme della Vice Presidente Civica Assise Caruso: “Manca l’ossigeno terapeutico domiciliare nel territorio provinciale”

Ragusa, 08 gennaio 2026 – La vicepresidente del Consiglio comunale di Ragusa, Rossana Caruso, ha inviato una formale segnalazione attraverso pec alle massime autorità regionali e provinciali, tra cui il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, e il prefetto della provincia di Ragusa, Tania Giallongo. L’intervento si è reso necessario a seguito dell’ennesima emergenza registrata nella mattinata odierna, relativa alla indisponibilità di ossigeno gassoso terapeutico presso le farmacie del territorio, elemento fondamentale per la terapia domiciliare di pazienti in condizioni critiche.

La vicepresidente Caruso sottolinea come la persistente carenza di ossigeno stia provocando il trasferimento dei pazienti presso i pronto soccorso, aggravando ulteriormente la già delicata situazione del sistema sanitario e generando un sovraccarico delle strutture di emergenza. “L’ossigeno terapeutico gassoso è un presidio indispensabile per l’assistenza territoriale; la sua indisponibilità configura una grave lacuna nell’erogazione dei servizi sanitari, con rischi concreti per la salute pubblica e per la tutela dei soggetti più fragili”, si legge nella comunicazione.

Alla luce di tali criticità, la vicepresidente Caruso chiede un intervento immediato e risolutivo affinché sia ripristinata con urgenza la regolare disponibilità di ossigeno per la terapia domiciliare, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e per prevenire ulteriori emergenze. “Si confida – conclude la nota – in una risposta sollecita e in azioni tempestive da parte delle autorità competenti, per garantire la continuità di un trattamento salvavita e tutelare la sicurezza dell’intera comunità”.

