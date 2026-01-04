Ragusa: fuga di gas sulla SP 25, traffico in tilt e centro commerciale evacuato

Ragusa, 04 Gennaio 2026 – Paura questa mattina a Ragusa per una consistente fuga di metano verificatasi intorno alle 5:00 lungo la SP 25 Ragusa-Mare, in un tratto strategico nei pressi del centro commerciale “Le Masserie”.

L’emergenza è scattata durante alcuni lavori di scavo programmati per il ripristino di una linea elettrica di media tensione. Per cause ancora in corso di accertamento, i macchinari hanno tranciato una tubazione del gas, provocando la fuoriuscita immediata del combustibile. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno adottato protocolli di massima sicurezza:

È stata utilizzata acqua nebulizzata per abbassare la concentrazione del gas nell’atmosfera e ridurre il rischio di esplosione.

La Polizia, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno interdetto l’accesso all’intera area, chiudendo al traffico la Strada Provinciale.

Il centro commerciale Le Masserie è rimasto chiuso nelle prime ore della mattinata a scopo precauzionale. Intorno alle 10, i tecnici specializzati di Italgas sono riusciti a intercettare la linea e a chiudere le valvole, procedendo poi alla riparazione definitiva del danno.

Stato della viabilità e dei servizi:

Centro Commerciale: riaperto e pienamente operativo dopo il via libera dei tecnici.

SP 25: la circolazione è stata ripristinata sulla quasi totalità dell’asse viario.

Limitazioni residue: per consentire il completamento dei lavori di cantiere, rimane attualmente chiusa la corsia di destra di via Achille Grandi, nel tratto in direzione Marina di Ragusa – Ragusa.

