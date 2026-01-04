  • 4 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Gennaio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa: fuga di gas sulla SP 25, traffico in tilt e centro commerciale evacuato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 Gennaio 2026 – Paura questa mattina a Ragusa per una consistente fuga di metano verificatasi intorno alle 5:00 lungo la SP 25 Ragusa-Mare, in un tratto strategico nei pressi del centro commerciale “Le Masserie”.
L’emergenza è scattata durante alcuni lavori di scavo programmati per il ripristino di una linea elettrica di media tensione. Per cause ancora in corso di accertamento, i macchinari hanno tranciato una tubazione del gas, provocando la fuoriuscita immediata del combustibile. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno adottato protocolli di massima sicurezza:

È stata utilizzata acqua nebulizzata per abbassare la concentrazione del gas nell’atmosfera e ridurre il rischio di esplosione.

La Polizia, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno interdetto l’accesso all’intera area, chiudendo al traffico la Strada Provinciale.

Il centro commerciale Le Masserie è rimasto chiuso nelle prime ore della mattinata a scopo precauzionale. Intorno alle 10, i tecnici specializzati di Italgas sono riusciti a intercettare la linea e a chiudere le valvole, procedendo poi alla riparazione definitiva del danno.

Stato della viabilità e dei servizi:

Centro Commerciale: riaperto e pienamente operativo dopo il via libera dei tecnici.

SP 25: la circolazione è stata ripristinata sulla quasi totalità dell’asse viario.

Limitazioni residue: per consentire il completamento dei lavori di cantiere, rimane attualmente chiusa la corsia di destra di via Achille Grandi, nel tratto in direzione Marina di Ragusa – Ragusa.

© Riproduzione riservata
587647

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube