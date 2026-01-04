Basket. SuperConveniente Ragusa, la ripresa è col botto: derby a Messina per l’Epifania

Ragusa, 04 gennaio 2026 – La SuperConveniente Virtus Ragusa di basket torna in campo martedì 6 gennaio, alle 18, per la penultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie B Interregionale, girone F. La squadra di coach Di Gregorio sarà impegnata in trasferta sul parquet della Ecojump Basket School Messina, in un derby che si preannuncia intenso e tutt’altro che scontato.

La formazione ragusana (record di 10-2 in stagione) va a caccia di un successo che avrebbe un peso specifico notevole: con una vittoria, infatti, la Virtus conquisterebbe il titolo matematico di campione d’inverno con una giornata d’anticipo, confermando il proprio percorso di vertice in questa prima parte di stagione. Di fronte, però, ci sarà una Messina solida e competitiva, reduce fin qui da un record di 7 vittorie e 5 sconfitte. Un rendimento che racconta bene il valore di una squadra esperta e molto pericolosa, nonostante lo stop arrivato prima della pausa natalizia sul campo di Corato.

Il rebus principale per la difesa virtussina risponde ai nomi di Giordano Chakir, pivot ex Castanea che viaggia a 13,9 punti e 6,7 rimbalzi di media, ed Hamish Warden, australiano con passaporto svizzero, ala-centro tornato nello Stretto dopo la stagione 2019/20, anch’egli a 13,9 punti e 7,2 rimbalzi a gara. Ad arricchire un quintetto di qualità ci sono anche Vinciguerra (14,8 punti di media), il capitano Giorgio Busco e l’ala Gianmarco Iannicelli. Da poco aggregata anche l’ala georgiana Beltadze. A guidare la Basket School c’è inoltre coach Sidoti, tecnico esperto, capace di costruire squadre organizzate, intense e difficili da affrontare: un’autentica prova di maturità per Ragusa in una delle trasferte più insidiose del girone.

La partita dell’Epifania, con palla a due alle 18, sarà diretta dagli arbitri Arturo Tartamella di Erice (TP) e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle (AG).

