Il Modica Calcio non si ferma più: Bonanno firma il colpo in “Zona Cesarini”

MODICA 1

ATLETICO CATANIA 0

Modica Calcio: Romano, Valença, Sessa, Asero, Belluso (54′ Savasta), Alioto, Mollica, Brugaletta, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Truppo, Incatasciato, Savasta, Misseri, Sclafani, Spadaro, Federico, Torres, Sangare. Allenatore: Filippo Raciti.

Atletico Catania: D’Agata, Triolo, Godino, Lorefice, Scalia, Pino, Indelicato (74′ Viegas), Fricano, Niosi (65′ Niosi), Anastasio, Grasso (69′ Ricciulli). Panchina: Busà, Musumeci, Armeno, Massarelli, Emerson, Vitale, Viegas, Bruno, Ricciulli. Allenatore: Angelo Galfano.

Marcatori: 95′ Bonanno (M)

Ammoniti: Lorefice, Triolo (A)

Espulsi: 45’ st Lorefice (A)

MODICA, 04 Gennaio 2026 – Il Modica Calcio di Mattia Pitino e Luca Gigliotta entra prepotentemente nella storia del club eguagliando il record di 13 vittorie consecutive in campionato, pronto a superarsi per raggiungere la numero 14 che porterebbe il club ad eguagliare quello dell’intera categoria. Per la tredicesima è bastato un gol di Bonanno alla fine di una gara entusiasmante.

Una vittoria di cuore, tenacia e quel pizzico di fortuna che accompagna le grandi squadre. Il Modica si aggiudica il big match contro l’Atletico Catania, consolidando il primato in classifica al termine di una gara che sembrava stregata.

Il copione è stato chiaro sin dai primi minuti: il Modica padrone del campo e del gioco, a tessere trame offensive e a spingere sull’acceleratore, e un Atletico Catania ordinato, capace di alzare le barricate e contenere con ordine le folate dei padroni di casa. Nonostante la costante pressione rossoblù, il muro degli ospiti ha retto per quasi novanta minuti, strozzando in gola l’urlo del “Pietro Scollo”.

Proprio quando il pareggio sembrava ormai scritto, ecco l’episodio che cambia la storia del match e, forse, della stagione. In pieno recupero, su un corner calciato magistralmente da Valenca nel cuore dell’area, si accende una mischia furibonda.

In pieno stile “Zona Cesarini”, la palla colpisce (forse con la spalla, forse con un rimpallo fortuito) Bonanno, che si trova nel posto giusto al momento giusto. La sfera rotola in rete facendo esplodere la tribuna: un gol sporco, cercato e pesantissimo.

Il successo assume un valore doppio alla luce dei risultati dagli altri campi. Il contemporaneo pareggio dell’Avola contro la Messana permette infatti ai modicani di allungare ulteriormente in vetta alla classifica.

Gara che inizia subito con Bonanno lanciato egregiamente da Valença tutto solo davanti la porta, il suo tiro viene respinto dall’estremo difensore che può tirare un sospiro di sollievo anche per la bandierina alzata dell’assistente che avrebbe comunque annullato l’eventuale rete. Servono altri cinque minuti a Bonanno per provare ancora un tiro, questa volta da fuori, che si spegne di poco alto sulla traversa. Al 20’ la prima grande occasione per gli ospiti con un pallone in mezzo colpito da Niosi che finisce fuori, errore importante visto che l’attaccante era proprio sotto porta. Al 27’ ancora ospiti questa volta la palla è sulla testa di Triolo che avrebbe tutta la porta per battere a rete ma angola troppo il pallone e lo manda a lato. Atletico che spinge sull’acceleratore, contropiede di Grasso due minuti più tardi, l’attaccante prova ad angolare il pallone ma trova un miracoloso Romano a negargli la gioia del gol. Al 39’ tris di occasioni per il Modica, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, prima ci prova Mollica di testa ma il suo tiro viene murato, quindi Bonanno che non impatta bene il pallone dal limite dell’area piccola, quindi l’accorrente Alioto arriva a botta sicura ma manda a lato. Buona l’intesa sull’asse Mollica – Valença con il difensore che ha ancora una ghiotta occasione da gol al 44’, ma di testa manca di pochissimo la porta. Sul finale ancora un tiro di Bonanno che centra il palo con il pallone che si spegne sul fondo.

Nella ripresa subito un brivido dalle parti di Romano con Anastasio che colpisce da fuori ma il suo tiro viene deviato in angolo dalla difesa. Al 31’ sussulto di tutto il Pietro Scollo, quando su un buon cross di Sessa, prima Brugaletta S. prova a deviare il pallone in rete quindi l’accorrente Savasta manca di pochissimo l’impatto con il pallone per la zampata decisiva. Al 40’ azione fotocopia, questa volta Valença prova a mettere il pallone dentro con Savasta che ancora una volta manca l’impatto con il pallone di pochi centimetri. Due minuti più tardi doppia occasione di un caparbio Cappello che raccoglie un passaggio di Savasta e si spinge in area, il suo primo tiro è ribattuto dal portiere, quindi il secondo sul quale arriva troppo energicamente tanto da mandare il pallone alto a porta vuota. Al 46’ il Modica si porta avanti con un grande inserimento di Savasta che batte a rete da due passi ma il guardalinee segnala un fuorigioco che smorza l’esultanza di tutto lo stadio. L’appuntamento con il gol, tuttavia, è solo rimandato, il Modica si spinge avanti e guadagna un calcio d’angolo, sul cross interviene Bonanno che con un tocco di spalla manda in rete con il pallone che prima colpisce anche la testa di Anastasio.

Una gara al cardiopalma con uno stadio intero che è letteralmente esploso di gioia al gol tanto desiderato e tanto cercato durante tutta la gara, pur concedendo qualcosa dietro. L’anno inizia bene per gli uomini di Raciti che possono continuare sulla loro corsa vedendo sempre più i frutti dei sacrifici settimanali.

Classifica

Modica 43

Calcio Avola 35

Vittoria 34

Messana 34

Atl Catania 27

Leonzio 26

Niscemi 24

Polisportiva Gioiosa 23

Mazzarrone 20

Nebros 16

Melilli 16

Acquedolcese 14

Giarre 14

Rosmarino 13

Palazzolo 9

Leonfortese 8

