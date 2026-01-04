Scicli. Finanziata la via di fuga di protezione civile in contrada Zagarone

Scicli, 04 gennaio 2026 – Contrada Zagarone non sarà più cieca. Sarà rifatta la via di fuga attraverso la bretella di collegamento che si ricongiunge con la provinciale Scicli-Sampieri e servirà come strada di esodo di protezione civile in caso di calamità.

Si tratta della strada consortile “San Marco-Gurgazzi-Ritegno”, relativamente al tratto che si dirama dalla S.P. n° 40 “Scicli-Sampieri” fino all’imbocco di Via Ignazio Emmolo in contrada Zagarone.

A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone che nei giorni scorsi hanno ricevuto il decreto di finanziamento di un milione e 19 mila 761,95 euro per la realizzazione della strada.

Circostanza importantissima, oltre che sede della zona artigianale, la contrada Zagarone è sede del Centro COM, il Centro operativo misto di protezione civile dove è previsto l’ammassamento della popolazione in caso di calamità.

La riammissione a finanziamento dell’opera pubblica è stata decisa con decreto 1709 del 24 dicembre 2025 dal Dipartimento retto da Salvatore Cocina.

