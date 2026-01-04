  • 4 Gennaio 2026 -
Politica | Scicli

Scicli. Finanziata la via di fuga di protezione civile in contrada Zagarone

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 04 gennaio 2026 – Contrada Zagarone non sarà più cieca. Sarà rifatta la via di fuga attraverso la bretella di collegamento che si ricongiunge con la provinciale Scicli-Sampieri e servirà come strada di esodo di protezione civile in caso di calamità.
Si tratta della strada consortile “San Marco-Gurgazzi-Ritegno”, relativamente al tratto che si dirama dalla S.P. n° 40 “Scicli-Sampieri” fino all’imbocco di Via Ignazio Emmolo in contrada Zagarone.
A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone che nei giorni scorsi hanno ricevuto il decreto di finanziamento di un milione e 19 mila 761,95 euro per la realizzazione della strada.
Circostanza importantissima, oltre che sede della zona artigianale, la contrada Zagarone è sede del Centro COM, il Centro operativo misto di protezione civile dove è previsto l’ammassamento della popolazione in caso di calamità.
La riammissione a finanziamento dell’opera pubblica è stata decisa con decreto 1709 del 24 dicembre 2025 dal Dipartimento retto da Salvatore Cocina.

© Riproduzione riservata
Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

