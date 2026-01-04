Promozione. Trasferta amara per il Santa Croce sconfitto sul campo del Qal’at

Caltagirone, 04 gennaio 2026 – Il Santa Croce calcio perde l’imbattibilità in trasferta 2-1 contro una Qal’at coriacea che ci ha creduto fino alla fine.

La squadra di mister Fabio Campanaro non è stata brillante come nelle passate occasioni e nel momento cruciale della gara (nell’ultimo minuto dei cinque di recupero) si è fatta infilare perdendo la partita.

La cronaca.

Mister Campanaro doveva rinunciare dal primo minuto allo squalificato Javadov e al febbricitante Mboa, così come relegava in panchina Garufi e Missud in non buone condizioni.

Gli undici iniziali vedevano in porta capitan Mangione, in difesa Golisano e Wally centrali e Iapichino e Spatola esterni. A centrocampo Alma e Brullo giocavano da interditori con Basile a spaziare dietro il trio d’attacco Tinnirello, Fiorilla e Yahya Dramé.

Il Santa Croce partiva subito forte e con Basile in contropiede, sprecava due occasioni importanti per passare in vantaggio.

Al 33′ però passavano in vantaggio i locali su azione di contropiede con Camuti che serviva un delizioso pallone all’occorrente Turrisi che con un tiro di piatto beffava Mangione.

Il Santa Croce accusava il colpo e in un paio di occasioni era bravo Mangione a togliere le castagne dal fuoco

Al 41′ era ancora Basile a fallire una ghiotta occasione per pareggiare, presentandosi davanti al portiere ospite Parlabene, ma il suo tiro terminava alto sopra la traversa.

Nella ripresa mister Campanaro attuava tre cambi, facendo entrare dal primo minuto Missud, Garufi e Barresi, al posto di Fiorilla, Tinnirello e Iapichino.

La gara cambiava volto con i biancazzurri a pressare nella metacampo locale e la Qal’at a difendersi con i denti.

La pressione dava subito i suoi frutti con la rete del pareggio del bomber Yahya Dramé che sfruttava un assist di Basile e di punta superava Parlabene.

L’azione dei biancazzurri era sempre costante e i locali si rifugiavano nel gioco di rimessa, con i lanci dalle retrovie per il centravanti Camuti.

La gara andava scemando verso un pareggio che sembrava accontentare entrambe le compagini, ma nell’ultimo minuto dei cinque di recupero, i locali trovavano la rete del vantaggio con Nigido che di testa svettava più alto dì tutti e insaccava in rete.

Per il Santa Croce si materializzava il nulla di fatto e doveva arrendersi alla seconda sconfitta in questo campionato.

Per la squadra di mister Fabio Campanaro, adesso bisognerà metabolizzare subìto questa sconfitta perché già mercoledì pomeriggio si giocherà, sempre a Caltagirone contro il Qal’at, la gara d’andata degli ottavi di Coppa Italia.

