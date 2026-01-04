  • 5 Gennaio 2026 -
Comiso

Comiso, cagnolini morti avvelenati tra via Keplero e via Maggiore Algieri: indagini in corso

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 4 gennaio 2026 – Allarme avvelenamenti nella zona compresa tra via Keplero e via Maggiore Algieri, dove nei giorni scorsi alcuni cagnolini sono morti dopo aver ingerito sostanze presumibilmente letali. A darne notizia è l’Amministrazione comunale di Comiso, che conferma come diversi centri veterinari abbiano riscontrato casi con esiti purtroppo infausti. A intervenire sulla vicenda è l’assessore Dante Di Trapani, che invita i cittadini alla massima prudenza. «Il suggerimento che possiamo dare in questa fase – scrive l’assessore – è quello di prestare la massima attenzione affinché i vostri cagnolini non ingeriscano nulla durante le passeggiate». Sul posto è già intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i primi sopralluoghi rinvenendo alcune tracce riconducibili a possibili sostanze tossiche. Parallelamente è stata aperta un’indagine per chiarire le cause e la natura dell’accaduto. L’Amministrazione comunale ha fatto sapere che verranno passate al setaccio le abitazioni della zona interessata, nel tentativo di individuare eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso episodi utili alle indagini. L’obiettivo è accertare eventuali responsabilità e stabilire se si tratti di un gesto doloso o di una grave negligenza. «Si tratta di un episodio increscioso – conclude l’assessore Di Trapani – che l’Amministrazione condanna con fermezza», ribadendo l’impegno a fare piena luce sull’accaduto e a tutelare la sicurezza degli animali e dei cittadini. Nel frattempo, l’invito rivolto ai proprietari di animali domestici è quello di prestare particolare attenzione durante le uscite e di segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi comportamento o presenza sospetta.

© Riproduzione riservata
