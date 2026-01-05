  • 5 Gennaio 2026 -
Ispica | Politica

Ispica. Ottenuti 50.000 euro per rendere più sicura ed illuminata la strada Scala Nova

Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 05 gennaio 2026 – Il Governo Schifani ed in particolare l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha accolto la richiesta, avanzata lo scorso agosto dal Sindaco Leontini e dall’Assessore Dibenedetto, di avere dei fondi per sostenere le spese di progettazione di opere importanti per l’Ente.
Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti il Comune di Ispica è stato destinatario della somma di €. 49.904,05 per “messa in sicurezza via di fuga conosciuta come Scala Nova, attigua alla Caserma dei Carabinieri a monte del Cimitero comunale.

“Un buon lavoro ha compiuto l’Assessore Dibenedetto che facendo squadra con l’Ufficio Tecnico – afferma il Sindaco Innocenzo Leontini – hanno intercettato fondi importanti per le infrastrutture della nostra Città.”
“Questo progetto – dichiarano il Sindaco Leontini e l’Assessore Dibenedetto – permetterà di partecipare ad appositi bandi di finanziamento facendo in modo di rendere la Scala Nova una vera è propria via di fuga ed arteria alternativa in caso di interruzione della SS.115.
Predisporremo un progetto per avere una strada più larga, più sicura ed illuminata.”

© Riproduzione riservata
