Cultura | Modica

Satira “sostenibile”: esce l’ebook di Elia Gaudioso che ironizza sulla fine del mondo (e degli alberi)

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 05 Gennaio 2026 – Mentre il mondo si interroga sul futuro del pianeta, la satira trova un modo per salvare capra, cavoli e… foreste. È disponibile dal 31 dicembre 2025 su Amazon l’ebook dal titolo emblematico: “Volevo farlo cartaceo, ma si stanno finendo gli alberi”, opera d’esordio del giovane autore modicano Elia Gaudioso.

Il libro non è solo una raccolta di battute, ma un vero e proprio archivio dell’assurdo contemporaneo. Scritto interamente nel corso dell’ultimo anno, il testo raccoglie riflessioni brevi, fulminanti e testi satirici che mettono a nudo le contraddizioni della società italiana.

Dalle derive della politica alle nevrosi del mondo del lavoro, passando per l’ossessione dei media e le piccole miserie della vita quotidiana, Gaudioso non risparmia nessuno. Lo stile è quello che lo contraddistingue: diretto, cinico quanto basta e profondamente ironico, capace di trasformare il paradosso in una chiave di lettura del presente.

A soli 26 anni, Elia Gaudioso, di professione copywriter, sceglie la via dell’indipendenza editoriale. Il formato ebook non è solo una scelta logistica, ma una dichiarazione d’intenti (già palesata nel titolo): una lettura agile, “mordi e fuggi”, pensata per un pubblico trasversale che cerca contenuti di qualità nello spazio di uno scroll.

L’estetica del progetto è stata affidata a Giulia Paolino, studentessa di interior design (classe 2001), che ne ha curato la copertina e l’impaginazione, traducendo visivamente l’approccio fresco e contemporaneo dell’autore.

L’ebook è disponibile esclusivamente su Amazon al seguente link:  https://www.amazon.it/Volevo-cartaceo-stanno-finendo-alberi-ebook/dp/B0GDK3W9GY

“In un’epoca in cui tutti hanno qualcosa da dire, io ho preferito scriverlo. Ma rigorosamente in digitale, così almeno non abbiamo sulla coscienza qualche pioppo.”

L’autore Elia Gaudioso, nato a Modica nel 1999, è copywriter e autore satirico. Con questo progetto segna il suo debutto ufficiale nel panorama dell’umorismo editoriale indipendente.

© Riproduzione riservata
