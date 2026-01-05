  • 5 Gennaio 2026 -
  5 Gennaio 2026
Attualità | Modica

Modica in Calendario: il talento del Liceo “Galilei Campailla” firma il 2026

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 05 Gennaio 2026 – Il Barocco incontra il flat design, e la tradizione locale si accende di colori fluo. È questo il cuore di “Modica in Calendario”, il progetto grafico che ha visto protagonisti quattordici studenti del Liceo Artistico “Galilei Campailla”, premiati per aver trasformato il calendario aziendale 2026 della Print Office Srl in una vera e propria galleria d’arte contemporanea.

Gli studenti delle classi 4A e 5A che hanno ricevuto il riconoscimento sono Federica Locati, Marco Vullo, Alessia Milito, Federico Garofalo,  Natalia Iachininoto, Giorgia Scala, Alessia Donzella, Maxim Fronte, Simona Iacono, Alice Iachininoto, Anna Sofia Fratantonio, Diana Giardina, Christian Belluardo ed Emanuele Iozzia.

Sotto la guida della professoressa Letizia Ciarcià, gli allievi hanno realizzato dodici opere inedite, spaziando dalla fotografia al disegno digitale. Ogni mese racconta uno scorcio paesaggistico di Modica attraverso linguaggi grafici d’avanguardia, culminando in una copertina iconica dedicata al suggestivo canyon della città.

Il risultato è un’opera che non si limita a segnare il passare dei giorni, ma esplora il dialogo tra la storia millenaria della Contea e la visione moderna delle nuove generazioni.

L’iniziativa, accolta con favore dal Dirigente Scolastico, Palumbo Piccionello, rappresenta un modello virtuoso di collaborazione territoriale. La Print Office Srl ha confermato ancora una volta la propria missione di scouting dei talenti locali, offrendo agli studenti non solo una vetrina prestigiosa, ma anche un concreto riconoscimento del loro valore formativo e creativo.

 

