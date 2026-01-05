  • 5 Gennaio 2026 -
Modica | News in primo piano | Spettacolo

Il Duomo di San Giorgio si fa “Sold Out” per il Modica Gospel Academy: un trionfo di emozioni

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 05 Gennaio 2026 – Un Duomo di San Giorgio gremito in ogni ordine di posto ha accolto il concerto di Natale del Modica Gospel Academy. L’evento, svoltosi ieri sera, ha confermato il legame indissolubile tra la città e la corale diretta dal Maestro Giorgio Rizza, registrando un successo che è andato ben oltre le previsioni.

Centinaia di persone hanno affollato la cattedrale barocca, con molti spettatori rimasti in piedi lungo le navate per assistere a una performance definita all’unanimità “elettrizzante”. La maestosità della location, unita alla potenza dei brani gospel, ha creato un’atmosfera carica di brividi ed emozione.

Il concerto modicano arriva dopo il successo della sera precedente presso la Chiesa Madre di Santa Croce Camerina, evento voluto dalla Pro Loco locale, alla presenza del sindaco Giuseppe Dimartino.

L’Academy si è presentata con un organico solido e rinnovato, segnando il debutto ufficiale di 13 nuove voci. A trascinare il pubblico sono state le interpretazioni magistrali dei solisti Chiara Provvidenza, Elma Rizza, Sciara, Saro Cannizzaro e Teresa Rizza.

Un momento di pura tenerezza è stato regalato dalla piccola Lulya Rizza, che ha incantato i presenti con il brano “Born on a Christmas Day”.

“Vedere San Giorgio così pieno ci riempie di orgoglio” – ha dichiarato il Maestro Giorgio Rizza – “La musica gospel è condivisione e stasera Modica ha risposto con un calore immenso. Un grazie speciale a Padre Michele Fidone e all’Assemblea Regionale Siciliana per aver reso possibile questo appuntamento”.

© Riproduzione riservata
